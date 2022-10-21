"Дом Дракона" сравнивают со "Шреком": несколько шокирующие и веселые видео фанатов

Пока весь мир ждет финальную серию "Дома Дракона", самые горячие фанаты нашли сходство популярного сериала со "Шреком". Десятки сравнительных видео изрядно рассмешили сеть. Действительно ли "Дом Дракона" так похож на "Шрек"? Убедитесь ниже.

Как только "Дом Дракона" вышел на экраны в сентябре, сеть не перестает удивлять интересными моментами и киноляпами этой истории. Кроме деталей и ярких образов персонажей, самые ярые поклонники не прошли мимо сравнительных аспектов с другими историями. Но мы и представить не могли, сколько общего между "Шреком" и "Домом Дракона"!

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Похож ли "Дом Дракона" со "Шреком" – веселые видео от поклонников

Поклонники в твиттере и тектоке насмехаются весь день. Самые важные и важные сцены в сериале действительно похожи на сцены из мультфильма о Шреке. Более того, некоторые даже от души посмеялись и пошутили, что это не приквел "Игры престолов", а римейк любимого мультфильма "Шрек".

"Шрек" сделал это первым,

– пошутил фанат, размещая рядом изображение двух хитов.

Некоторые из веселых сцен, упоминаемых в этих картинах, вмещают эпический выход Рейниса на ее драконе, Эймонда, которому предлагают жареную свинью, гибель короля Визериса и даже коронацию Эйгона II.

Взгляните на некоторые из видео и фото:

Один из поклонников подписал: "Дом Дракона" вдохновлен "Шреком".



Дракон в "Доме Дракона" / Скриншот

Рядом с фотографией дракона, поедающего лорда Фаркуада в "Шреке", один пользователь написал в твиттере о "Дом Дракона" написал: "Конечность, которой мы все ждали #houseofdragon".

После рекордного количества просмотров и высоких рейтингов "Дом Дракона" завершится эпическим финалом сезона в воскресенье, 23 октября. После этого фанатов ждет долгий двухлетний период ожидания, пока их не вернут в залы Железного трона в 2024 году.