Фильм "Дом из заноз" рассказывает об украинских детях, живущих в приюте, расположенном рядом с линией фронта. Лента помогала создавать украинский режиссер и линейный продюсер Азад Сафаров. В этом году украинский фильм и фильм об Украине впервые номинирован на премию Американской киноакадемии.

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Может ли "Дом из заноз" получить Оскара: Мачух прокомментировала шансы украинской ленты

Сегодня, 9 марта, "Дом из заноз" выходит во всех кинотеатрах Украины. В интервью 24 Канала Анна Мачух напомнила, что у украинских зрителей уже была возможность посмотреть фильм во внеконкурсной программе Kharkiv MeetDocs 2022 и убедиться, что это мощное документальное кино на актуальную тему.

Попадание ленты в список номинантов – это уже большой успех, но для того, чтобы фильм имел высокие шансы на победу, должна хорошо сработать промокампания в США. Таким образом, узнаваемость и осведомленность о фильме будут способствовать его шансам на получение статуэтки. Впрочем, следует понимать, что эти шансы зависят от совокупности факторов, в том числе и от уровня конкурентов, но надежды на победу очень велики,

– сказала Анна Мачех.

"Дом из заноз": смотрите трейлер фильма

Над фильмом "Дом из заноз" работала команда из Украины, Дании, Финляндии и Швеции, а героями стали воспитанники и работники детского приюта в тогда еще свободном Лисичанске. Фильм уже вошел в пятерку лучших по версии Оскар, а в ночь с 12 на 13 марта объявят победителя.

Вместе с украинской лентой в номинации "Лучший документальный фильм" принимает участие фильм "Навальный". Анна Мачух сказала, что "это свидетельствует о все еще недостаточном понимании мирового киносообщества геополитической и историко-культурной ситуации. К сожалению, у нас еще очень много работы на ниве культурной дипломатии".

"Западные страны долгое время занимали пассивную позицию в попытке понять другие культуры и истории, что теперь мы видим в их попытках найти "хороших" оппозиционеров и либералов, игнорируя имперские и пропагандистские нарративы, которые они слишком часто продвигают. Это позиция "не все так однозначно "которую нужно искоренять", – отметила она.