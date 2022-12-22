Об украинских детях на Донбассе: фильм "Дом из заноз" попал в шорт-лист Оскара-2023

Американская академия объявила шорт-лист Оскара-2023 вчера, 21 декабря. В него вошел данско-украинско-шведский фильм "Дом из заноз", в котором представлены истории детей из особого детского дома на востоке Украины.

В марте фильм выиграл в категории самый лучший документальный фильм на греческом кинофестивале Thessaloniki International Film Festival и получил награду FIPRESCI Award. Это позволило ленте сразу попасть в шорт-лист Оскара-2023!

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"Дом из заноз" попал в шорт-лист Оскара-2023

"Дом из заноз" – данско-украинско-шведский документальный фильм 2022 датского кинорежиссера Симона Леренга Вильмонта. Съемки документальной ленты продолжались более двух лет в Донбассе.

Второй режиссер фильма Азад Сафаров уже прокомментировал эту новость в фейсбуке. "Наш фильм "Дом из заноз" / A House Made of Splinters среди 15 кандидатов на лучший документальный фильм мира!", – написал он.

Очень рад за малых героев фильма, заслуживших это. За Колю, Еву, Сашу и Алину и всех остальных! Очень счастлив за взрослых героев – Маргариту Николаевну и Ольгу Викторовну – лучших воспитательниц!

– продолжил он.

Фильм рассказывает о том, как вблизи линии фронта на востоке Украины небольшая группа волевых социальных работников и работниц без устали работает в одном особом детдоме, создавая столь необходимое безопасное пространство для жизни детей, пока государственные органы и суды решают дальнейшую судьбу ребенка и его семьи.

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Международное признание фильма:

получил главную награду одного из крупнейших в мире фестивалей документального кино о правах человека Jeden svet/One World в Праге, Чехия;

получил награду Dragon Award Best Nordic Documentary в документальном конкурсе 45-го кинофестиваля Göteborg Film Festival в Швеции:

стал лучшей режиссерской работой в международной конкурсной программе документальных фильмов World Cinema Documentary Competition главного фестиваля независимого кино Sundance Film Festival (США).

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