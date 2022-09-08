"Дом из заноз" рассказывает о том, как вблизи линии фронта на востоке Украины небольшая группа волевых социальных работников и работниц без устали работает в одном особом детдоме, создавая столь необходимое безопасное пространство для жизни детей, пока государственные органы и суды решают дальнейшую судьбу ребенка и его семьи. Об этом 24 канала рассказала пресс-служба фильма.

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Чем особен фильм "Дом из заноз": идея создания и сюжет

В своей предыдущей работе "Удаленный лай собак" Симон Леррен Вильмонт снимал мальчика по имени Олег, который жил вблизи фронта со своей бабушкой Александрой. У них были удивительно близкие отношения. Во время съемок было обнаружено, что у Александры проблемы с сердцем. Тогда режиссер понял, насколько уязвима и ценна та жизнь, которую они построили вместе. "Я переживал за Олега и задумался над сценариями того, что с ними может случиться, если он останется сам", – поделился он.

Как сообщила пресс-служба, вместе с режиссером Азадом Сафаровым и координатором Еленой Розвадовской творческая команда фильма поняла, что вблизи линии разграничения есть немало детей, которых забрали из семей — их родители не способны заботиться о них из-за травматического опыта или алкогольной или наркотической зависимости.

Симон Леррен Вильмонт делится: "Мы узнали, что в этом регионе существуют временные приюты, где дети могут находиться до 9 месяцев, пока государство решает, что с ними делать дальше. Некоторые дети возвращаются домой, для кого-то находят приемные семьи, а других направляют в постоянных государственных детских домов, эта трагическая ситуация очень хорошо передает весь масштаб долгосрочных последствий и разрушений, которые приносит война.

Я почувствовал, что должен исследовать эту тему лучше. Когда я впервые посетил убежище Маргариты и Ольги, я почувствовал, что это особенное место. Все убежище излучало человеческое тепло, сострадание и, самое важное, – дарило немного надежды в таких сложных и жестоких жизненных обстоятельствах,

– делится Симон Леренг Вильмонт.

"Дом из заноз" покажут 4 октября в Киеве / Фото IMDb

Премьера на Kharkiv MeetDocs Eastern Ukrainian Film Festival

В этом году фестиваль выступает культурным голосом Востока Украины. В фокусе программы – фильмы, посвященные жизни и проблемам восточных областей. Организаторы убеждены, что именно во время полномасштабной войны, когда украинские города на востоке ежедневно страдают от жестоких обстрелов, чрезвычайно важно рассказывать истории людей, которые видели войну и живут с ней бок о бок: "Символично, что именно на нашем фестивале состоится украинский премьера фильма".

"Дом из заноз" – щемящая история об украинских ребятишках, которые остаются беспомощными перед лицом войны и именно благодаря любви и ответственности работников детдома пытаются узнать счастливые мгновения детства. Трудно признавать, что с приходом россиян дети ежедневно теряют свою связь с детством, теряют родителей, рано взрослеют… Эти истории должны быть услышаны, этих детей не должны забыть,

– делится Евгения Кригсхайм, фаундерша и продюсерша Kharkiv MeetDocs.

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Как известно, съемку картины завершили к началу полномасштабного вторжения, а сейчас зрители могут только представить, как проблемы, изображенные создателями, масштабируются по всей Украине. По словам создателей картины, это были самые трудные съемки с эмоциональной точки зрения.

"Ежедневно ты наблюдаешь за тем, перед какими трудностями предстают дети из семей со сложными ситуациями, где родители злоупотребляют алкоголем или наркотиками, – говорит Азад Сафаров, линейный продюсер и второй режиссер фильма. – А Симон – режиссер едва ли не с самым чувствительным ко всему сердцу Он занимался каждой деталью во время съемки и, как губка, впитывал истории и боль детей. Несколько раз во время съемок я видел как он плакал, когда держал в руках камеру.

Важно. Международный фестиваль документального и художественного кино Kharkiv MeetDocs Eastern Ukrainian Film Festival в этом году продлится с 1 по 6 октября в Киеве. Показы вживую состоятся в кинотеатре "Октябрь", онлайн-программа – на сервисе MEGOGO, а питчинги – на платформе Pitch the Doc.

Почему его стоит посмотреть:

Фильм покажет больше, чем мы видим в теленовостях;

Фильм откроет занавес того, как война косвенно влияет на людей и детей;

Он дает нам понимание, насколько огромны вызовы, с которыми сталкиваются дети, растущие без родителей в приютах рядом с войной.

Лента "Дом из заноз" является копродукцией четырех стран: Дании, Финляндии, Швеции и Украины. Известно, что это уже второй фильм режиссера Симона Леренга Вильмонта, снятого в Украине.

Международное признание

Премьера фильма состоялась на фестивале "Санденс" в конце января этого года. Там фильм получил World Cinema Documentary Directing Award – приз за лучшую режиссуру в международной конкурсной программе документальных фильмов. Лента собрала невероятное количество положительных отзывов в зарубежной печати. IndieWire, Variety, Film Fest Report и многие другие написали о фильме.