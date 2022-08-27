На доме сериала "Все женщины ведьмы" до сих пор развевается украинский флаг: эксклюзивные фото 24 канала

После полномасштабного вторжения россии в Украину на дом, где снимали сериал "Все женщины – ведьмы", повесили украинский флаг. И он до сих пор там.

Дом сериала расположен в Лос-Анджелесе по адресу 1329 года, Carroll Avenue, и имеет своих хозяев. В 2003 году имение продали пожилой паре.

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Дом из сериала "Все женщины – ведьмы" с украинским флагом

Стоит отметить, что по сценарию шоу ведьмы Прю, Пайпер и Фиби (после гибели старшей из троицы – и Пейдж) живут в Сан-Франциско, однако съемочная площадка была в Лос-Анджелесе. Наверное, каждый фанат мечтал бы оказаться на пороге знаменитого дома популярного шоу в 2000-х. Кто бы не хотел побывать в кухне, где варили зелье, или гостиной, где происходили ожесточенные сражения с демонами?

Мечта бывшей журналистки 24 канала Марты Пономаренко сбылась. Она побывала в Лос-Анджелесе и своими глазами увидела этот дом.



Дом в Лос-Анджелесе, где снимали сериал "Все женщины – ведьмы" / Фото 24 канала (Марта Пономаренко)

В этом доме снимали только сцены первых сезонов (сериал имеет 8!), впоследствии актерская группа начала сотрудничество со студией Paramount Pictures в Голливуде. Там построили павильон и воссоздали интерьер дома в Лос-Анджелесе – имении сестер Галливел. Однако если нужно было снять сцены во дворе, они туда приезжали. После 2003 года, когда дом был продан, компания полностью отказалась от съемок в этом месте. Напомним, последний сезон сериала вышел в 2006 году.



Дом в Лос-Анджелесе, где снимали сериал "Все женщины – ведьмы" / Фото 24 канала (Марта Пономаренко)

Сюжет в сериале "Все женщины – ведьмы" разворачивается вокруг трех сестер ведьм, каждая из которых обладает уникальными способностями. Их роли с 1998 по 2006 год исполняли Шеннен Доэрти, Голли Мари Коумз, Алисса Милано и Роуз Мак-Гавен.

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Дом в Лос-Анджелесе, где снимали сериал "Все женщины – ведьмы" / Фото 24 канала (Марта Пономаренко)

Интересно также, что на улице есть еще один знаменитый дом под номером 1345 года, который попал в клип Майкла Джексона, а в соседнем доме 1324 года снимали комедию "Мальчик на троих".



Дом в Лос-Анджелесе, где снимали сериал "Все женщины – ведьмы" / Фото 24 канала (Марта Пономаренко)