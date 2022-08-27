Будинок серіалу розташований в Лос-Анджелесі за адресою 1329, Carroll Avenue, і має своїх господарів. У 2003 році маєток продали літній парі.

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Будинок зі серіалу "Усі жінки – відьми" з українським прапором

Варто зазначити, що за сценарієм шоу відьми Прю, Пайпер і Фібі (після загибелі старшої з трійці, – і Пейдж) живуть у Сан-Франциско, проте знімальний майданчик був у Лос-Анджелесі. Напевне, кожен фанат мріяв би опинитися на порозі славнозвісного дому популярного шоу у 2000-х. Хто б не хотів побувати у кухні, де варили зілля, чи вітальні, де відбувалися запеклі битви з демонами?

Мрія колишньої журналістки 24 каналу Марти Пономаренко збулась. Вона побувала у Лос-Анджелесі й власними очима побачила цей будинок.



Будинок у Лос-Анджелесі, де знімали серіал "Усі жінки – відьми" / Фото 24 каналу (Марта Пономаренко)

У цьому будинку знімали тільки сцени перших сезонів (серіал має аж 8!), згодом акторська група розпочала співпрацю зі студією Paramount Pictures, що у Голлівуді. Там побудували павільйон і відтворили інтер’єр будинку у Лос-Анджелесі – маєтку сестер Галлівел. Однак, якщо потрібно було зняти сцени на подвір’ї, вони туди приїжджали. Після 2003 року, коли будинок продали, компанія повністю відмовилася від зйомок в цьому місці. Нагадаємо, останній сезон серіалу вийшов у 2006 році.



Будинок у Лос-Анджелесі, де знімали серіал "Усі жінки – відьми" / Фото 24 каналу (Марта Пономаренко)

Сюжет у серіалі "Усі жінки – відьми" розгортається навколо трьох сестер відьом, кожна з яких володіє унікальними здібностями. Їхні ролі з 1998 по 2006 рік виконували Шеннен Догерті, Голлі Марі Коумз, Алісса Мілано і Роуз Мак-Гавен.

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Будинок у Лос-Анджелесі, де знімали серіал "Усі жінки – відьми" / Фото 24 каналу (Марта Пономаренко)

Цікаво також, що на вулиці є ще один знаменитий будинок під номером 1345, який потрапив у кліп Майкла Джексона, а в сусідньому домі 1324 знімали комедію "Хлопчик на трьох".



Будинок у Лос-Анджелесі, де знімали серіал "Усі жінки – відьми" / Фото 24 каналу (Марта Пономаренко)