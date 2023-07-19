18 июля стартовали съемки 5 сезона народного украинского сериала "Домик на счастье". В актерский состав присоединятся актрисы Наталья Денисенко и Дарья Петрожицкая.

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Появится ли героиня Галины Безрук в 5 сезоне сериала "Домик на счастье"

В пресс-службе сериала сообщили 24 Каналу, что героиня Галины Безрук не появится в 5 сезоне По сюжету, Маша из-за войны уехала за границу и нашла там себе богатого кавалера. Макс, сыгранный Костей Войтенко, отсудил дочь и будет воспитывать ее самостоятельно.

Режиссер и сценарист сериала Сергей Атрощенко рассказал, что 5 сезон о том, как Макс учится жить и любить заново. "На этом и будет построен сюжет. Спойлер: наш герой попадет в любовный треугольник, ведь за его сердце сразятся сразу две фантастические женщины, которых играют супермощные актрисы – Наталья Денисенко и Дарья Петрожицкая", – поделился он.

В сериале, напомним, играет также Назар Заднепровский (Василий) и Виталина Библив (Любаня). Как пишет Новый канал, актеры очень ждали продолжения съемок, поэтому на площадке с первого же дня – весело и по-домашнему.

Я очень ждала съемок "Домик к счастью". Это глоток воздуха в наше непростое время! Соскучилась по безумной команде, по своим невероятным партнерам, по режиссеру Сергею Атрощенко. Я хотела бы, чтобы наш сериал никогда не заканчивался. Так как только завершается съемочный период, ужасно скучаю,

– поделилась Виталина Библив.

"Это огромный кусок моей жизни! Такие невероятные ощущения, граничащие с большой усталостью и бесконечным счастьем. Спасибо Богу и ВСУ за возможность быть счастливыми нам и делать счастливыми зрителей. А еще я точно знаю, что огромное количество поклонников обрадуются, когда узнают, что начнётся пятый сезон "Домик к счастью", потому что мне даже на гастролях в Германии не давали прохода и спрашивали: "Будет новый сезон или нет? (Смеется)", – дополнила она.

Виталина Библив на съемках 5 сезона "Домик на счастье" / Новый канал