18 липня стартували зйомки 5 сезону народного українського серіалу "Будиночок на щастя". До акторського складу доєднаються актриси Наталка Денисенко та Дар'я Петрожицька.

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Чи з'явиться героїня Галини Безрук у 5 сезоні серіалу "Будиночок на щастя"

У пресслужбі серіалу повідомили 24 Каналу, що героїня Галини Безрук не зявиться у 5 сезоні. За сюжетом, Маша через війну поїхала за кордон і знайшла там собі багатого кавалера. Макс, якого зіграв Костя Войтенко, відсудив доньку й виховуватиме її самостійно.

Режисер та сценарист серіалу Сергій Атрощенко розповів, що 5 сезон про те, як Макс вчиться жити й кохати заново. "На цьому й буде побудований сюжет. Спойлер: наш герой потрапить у любовний трикутник, адже за його серце змагатимуться одразу дві фантастичні жінки, яких грають суперпотужні акторки – Наталка Денисенко та Дар’я Петрожицька", – поділився він.

У серіалі, нагадаємо, грає також Назар Задніпровський (Василь) та Віталіна Біблів (Любаня). Як пише Новий канал, актори дуже чекали на продовження зйомок, тому на майданчику з першого ж дня – весело та по-домашньому.

Я дуже чекала зйомок "Будиночка на щастя". Це ковток повітря в наш непростий час! Скучила за шаленою командою, за своїми неймовірними партнерами, за режисером Сергієм Атрощенком. Я б хотіла, щоб наш серіал ніколи не закінчувався. Бо щойно завершується знімальний період, страшенно сумую,

– поділилася Віталіна Біблів.

"Це величезний шматок мого життя! Такі неймовірні відчуття, які межують з великою втомою та нескінченним щастям. Дякую Богу і ЗСУ за можливість бути щасливими нам і робити щасливими глядачів. А ще я точно знаю, що величезна кількість шанувальників зрадіють, коли дізнаються, що почнеться п'ятий сезон "Будиночка на щастя". Бо мені навіть на гастролях у Німеччині не давали проходу й питали: "Буде новий сезон чи ні? (Сміється)", – доповнила вона.

Віталіна Біблів на зйомках 5 сезону "Будиночка на щастя" / Новий канал