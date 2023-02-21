Новый канал выпустил новый сезон сериала "Домик на счастье" с живущей в России Галиной Безрук

Новый канал выпустил четвертый сезон сериала "Домик на счастье" с украинской актрисой Галиной Безрук, которая сейчас живет в Москве. Кроме того, актриса молчит о войне России против Украины.

Напомним, что третий сезон "Домик на счастье" вышел в апреле, когда позицию актрисы уже обсуждали. Сопротивления от зрителей не было, в комментариях к фильму есть только одиночные возмущение или удивление из-за участия Безрук.

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Нынешний сезон "Домик к счастью" снимали еще в 2021 году, когда Безрук еще могла приезжать в Украину.



Галина Безрук в сериале "Домик на счастье" / Скриншот

Актриса сериала Галина Безрук молчит о войне в Украине

Самое важное в этом сезоне, что в нем играет Галина Безрук – актриса, которая с 2015 года живет в России и отказалась оттуда выезжать после начала полномасштабной войны.

К тому же, о войне, которую начала Россия, актриса молчит, в соцсетях постятся только семейные фото и информация о своих спектаклях.

Как актриса объясняет свою позицию

Главные герои сериала – две семейные пары: Макс и Маша, Василий и Люба. Первые приезжают жить в деревню из города, вторые – местные жители.В течение 3 сезонов Макс и Маша были русскоязычными, сейчас мы видим, что эти герои перешли на украинский. Судя по комментариям, часть зрителей довольны переменами, другая часть – просит вернуть двуязычие.

Сознательные украинцы хейтят актрису и до сих пор называют ее предательницей. Галина Безрук заявила, что "те шлют ее проклятия", она уже даже не читает.

Просто вижу первое слово и сразу блокирую. Я даже не разбираюсь, у меня нет времени каждому диванному критику объяснять сложившуюся у меня ситуацию. Если немного пошевелить мозгами, совершенно понятно, почему я нахожусь там, где я есть (в России – 24 канал),

– заявила она российским СМИ.

Также она дополнила: "Я выбираю семью. Я не выбираю родину, я выбираю семью. Ближайших мне людей – себя и семью".

Иногда Галина Безрук все-таки вспоминает публично о войне, но завуалировано: жалуется, что ей плохо, она переживает, почти не имеет жизненной энергии и хочет, чтобы быстрее закончилось. А российскую агрессию в Украине актриса называет "ситуацией": "Ситуация в мире кошмарная", "ранее, когда ситуация была проще".

Интересно, что в марте актриса Наталья Денисенко рассказала, что коллега Галина Безрук направила ей сообщение, что ничего о войне не будет писать, ведь боится, что "ее посадят на 15 лет".