Нагадаємо, що третій сезон "Будиночок на щастя" вийшов у квітні, коли позицію акторки вже обговорювали. Спротиву від глядачів не було, у коментарях до фільму є лише поодинокі обурення чи здивування через участі Безрук.

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Нинішній сезон "Будиночку на щастя" знімали ще у 2021 році, коли Безрук ще могла приїздити в Україну.



Галина Безрук у серіалі "Будиночок на щастя" / Скриншот

Акторка серіалу Галина Безрук мовчить про війну в Україні

Найважливіше в цьому сезоні те, що в ньому грає Галина Безрук – акторка, яка з 2015 року живе в Росії й відмовилася звідти виїздити після початку повномасштабної війни.

До того ж, про війну, яку розпочала Росія, акторка мовчить, у соцмережах постить лише сімейні фото та інформацію про свої вистави.

Про що серіал "Будиночок на щастя"? Головні герої серіалу – дві сімейні пари: Макс і Маша, Василь і Люба. Перші приїздять жити в село з міста, другі – місцеві мешканці.



Упродовж 3 сезонів Макс і Маша були російськомовними, нині ж ми бачимо, що ці герої перейшли на українську. Судячи з коментарів, частина глядачів задоволені змінами, інша частина – просить повернути двомовність.

Як акторка пояснює свою позицію

Свідомі українці хейтять акторку та досі називають її зрадницею. Галина Безрук заявила, що "ті прокльони, які її шлють", вона вже навіть не читає.

Просто бачу перше слово й одразу блокую. Я навіть не розбираюся, у мене немає часу кожному диванному критику пояснювати ситуацію, яка склалася у мене. Якщо трохи поворушити мізками, абсолютно зрозуміло, чому я перебуваю там, де я є (в Росії, – 24 канал),

– заявила вона російським ЗМІ.

Також вона доповнила: "Я вибираю сім'ю. Я не вибираю батьківщину, я вибираю сім'ю. Найближчих мені людей – себе і сім'ю".

Інколи Галина Безрук таки згадує публічно про війну, але завуальовано: бідкається, що їй погано, вона переживає, майже не має життєвої енергії і хоче, аби все швидше закінчилося. А російську агресію в Україні акторка називає "ситуацією": "Ситуація у світі кошмарна", "раніше, коли ситуація була простішою".

Цікаво, що в березні акторка Наталка Денисенко розповіла, що колега Галина Безрук надіслала їй повідомлення, що нічого про війну не писатиме, адже боїться, що "її посадять на 15 років".