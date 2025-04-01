Вышел 6 сезон популярного украинского сериала, который обожают все: что это за лента

Если вы обожаете смотреть крутые и легкие украинские сериалы, то у нас для вас отличная новость. 31 марта в 22:00 на платформе "Киевстар ТВ" наконец-то появился долгожданный 6 сезон сериала "Домик на счастье"

Предыдущие эпизоды также доступны для просмотра, чтобы вспомнить любимый сюжет и повороты событий. В материале Кино 24 рассказываем больше о чем будут новые эпизоды.

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Вышел 6 сезон сериала "Домик на счастье": что известно о сюжете

Новый сезон обещает еще больше юмора, неожиданностей и веселья. Сериал уже давно покорил украинских зрителей своим легким сюжетом. Если вы хотите оторваться от тяжелой обыденности, эта лента станет идеальным вариантом для просмотра на досуге.

По сюжету 6 сезона, Макс после сложных отношений в предыдущих эпизодах, встретит новую женщину, что превратит его и без того сложное положение в еще худшее. Теперь это будет не просто любовный треугольник, а настоящий квадрат любви.

Кроме этого, зрители увидят новый детсад в селе Сеньковка, о котором шла речь в конце пятого сезона.

"Домик на счастье": смотрите онлайн часть 1 эпизода 6 сезона сериала

Кстати, к актерскому составу на этот раз присоединилась молодая украинская артистка – Юлия Буйновская, которая сыграла главную роль в сериале "Парочка следователей", о котором совсем недавно гудела вся сеть. Она воплотит роль новой подруги Макса.

Если вы ищете новую ленту, чтобы расслабиться после напряженного дня, "Домик на счастье" точно станет беспроигрышным вариантом.