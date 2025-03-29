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"Собрание ОСМД"

Жители украинской многоэтажки собираются на собрание, чтобы обсудить покупку общего генератора на зимний период. Однако его мощности недостаточно для всех, и вопрос "кого оставить без тепла" разжигает старые споры и приводит к конфликтам, перерастающим в серьезные противостояния.

Смогут ли они преодолеть личные интересы и объединиться ради общего блага?

"Собрание ОСМД": смотрите онлайн трейлер фильма

"Поймать Кайдаша"

Это адаптация известной повести Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья". В центре сюжета – жизнь простой семьи Кайдашей из села Семигоры.

Сериал затрагивает вечные темы: отношения невестки и свекрови, любовь, дружбу, преданность. Этот сериал сразу влюбил в себя немало зрителей и украинцы надеялись на второй сюжет. Однако, к сожалению, продолжения сериала не будет.

"Поймать Кайдаша": смотрите онлайн трейлер сериала

"Когда ты выйдешь замуж?"

В центре сюжета Ксения – искусствовед, которая хорошо разбирается в искусстве, но совсем не разбирается в мужчинах. После того как жених изменил ей перед самой свадьбой, она уже разочаровалась в любви. Однако морские авантюрные приключения и самая дорогая картина в мире Поля Гогена под названием "Когда ты выйдешь замуж?", вероятно, сможет все разрулить.

"Когда ты выйдешь замуж?": смотрите онлайн трейлер фильма

Кстати, если вы ищете, что посмотреть вечером, то вам точно понравятся жуткие фильмы, которые держат в напряжении до самого конца.