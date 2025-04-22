Идеальный для семейного просмотра: где смотреть новый сериал, от которого фанатеют украинцы

Недавно состоялась премьера 6 сезона сериала, который обожают украинцы, – "Домик на счастье". Эта лента идеально подойдет для тех, кто любит смотреть легкий развлекательный контент после тяжелого рабочего дня.

Посмотреть сериал можно на "Новом канале" или на платформе "Киевстар ТВ", сообщает Кино 24. А чего ожидать от ленты – рассказываем далее в материале.

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За 6 сезонов "Будиночок на щастя" стал одним из самых рейтинговых сериалов в Украине. Весной 2025 состоялась долгожданная премьера – продолжения легендарной истории жителей Сеньковки. В новом сезоне зрители увидят новую симпатию Макса – Дашу. Вася и Любаня продолжат развлекать публику колоритными фразочками и невероятной харизмой. А поскольку их младший сын уже идет в детский сад, то у родителей будут новые роли. Вася станет председателем родительского комитета, а жена традиционно будет исправлять его "косяки". Не обойдется и без любовного треугольника с Наташей и Машей, а вот каким будет развитие событий – узнавайте в новых сериях.

Актерский состав 6 сезона "Домика на счастье"

Вася – Назар Заднепровский

Любаня – Виталина Библив

Макс – Константин Войтенко

Наташа – Наталка Денисенко

Маша – Дария Петрожицкая

Даша – Юлия Буйновская

Отметим, что молодая украинская актриса Юлия Буйновская присоединилась к актерскому составу "Домика на счастье" только в этом сезоне. Недавно она стала любимицей зрителей благодаря главной роли в сериале "Парочка следователей". Там Юлия сыграла следователя Софию – сильную, уверенную в себе женщину, которая борется не только с преступниками, но и с предубеждениями в обществе.