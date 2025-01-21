Фильм сейчас доступен для проката или покупки в потоковых сервисах, в частности Amazon Prime, Apple TV и YouTube TV. Украинцы же могут посмотреть его на сервисах Megogo и SweetTV.

Смотрите также 10 потрясающих фактов о создании новейшего урбанистического триллера "Дом за стеклом"

Что известно о фильме "Ученик. История Трампа"

Фильм "Ученик. История Трампа" – это биографическая драма, которая предоставляет зрителям уникальную возможность углубиться в историю становления одной из самых влиятельных фигур современной политики – Дональда Трампа. Этот фильм раскрывает не только путь к успеху американского миллиардера, но и то, каким образом формировалась его личность, которая впоследствии привела к тому, что он стал президентом Соединенных Штатов.

Основная идея фильма заключается в том, чтобы показать трансформацию Трампа из застенчивого мечтателя, который стремился к богатству, в успешного бизнесмена, который стал настоящей акулой мира недвижимости. Важной частью этого пути стал Рой Кон – выдающийся юрист и прокурор, который взял Трампа под свое крыло в первые годы его карьеры. Кон научил Трампа, как использовать свою власть и ресурсы для достижения целей. Его радикальные методы стали основой того, как Трамп построил свою бизнес-империю и сформировал свою личность.

"Ученик. История Трампа": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм охватывает период 70-х и 80-х годов, когда Трамп создавал свою империю, сталкиваясь с трудностями и преодолевая препятствия на пути к успеху. Отражено, как эти годы стали важными для формирования его отношений с политической элитой Нью-Йорка и США в целом. Шаг за шагом Трамп учится преодолевать своих врагов, манипулируя ситуацией, чтобы получить желаемое.

Эта картина не только дает возможность зрителям понять, как Трамп стал тем, кем он является сегодня, но и показывает, какими методами ему удалось получить большое влияние в Америке и на мировой арене. "Ученик. История Трампа" – это углубленный взгляд на то, как бизнес, политика и личные амбиции переплетаются в истории одного из самых влиятельных лидеров современного мира.