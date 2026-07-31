В 85 лет легенда Голливуда поразила всех своим решением: она завела аккаунт на OnlyFans

Представьте себе заголовок: легенда сериалов, 85 лет, OnlyFans. Мозг мгновенно дорисовывает сценарий, достойный отдельного скандала. А теперь забудьте все, что успели представить, – ведь реальность здесь гораздо спокойнее фантазии.

Как сообщает Variety, Донна Миллз, которую весь мир помнит по культовому сериалу "Тихая гавань" (Knots Landing), действительно объявила о запуске собственной страницы на OnlyFans.



Донна Миллз / Фото Getty Images



Актриса пояснила, что цель ее новой страницы – вовсе не шокировать аудиторию, а стать ближе к поклонникам. На платформе она планирует делиться моментами из повседневной жизни, закулисными кадрами и просто больше общаться с подписчиками.

Социальные сети помогают оставаться на связи, но OnlyFans дает возможность сделать это более лично, – пояснила Миллз.

В команде актрисы эту точку зрения подтвердили отдельно, подчеркнув, что ее привычный образ не претерпит изменений – зрителей ждет лишь больше личного контента и живого общения, без каких-либо неожиданностей.

В последнее время к OnlyFans все чаще присоединяются голливудские знаменитости. Например, актриса Шеннон Элизабет, известная по фильмам "Американский пирог" и "Очень страшное кино", запустила собственную страницу весной и только за первую неделю заработала более 1,2 миллиона долларов. А впоследствии к платформе присоединилась и обладательница премии "Эмми" Джейми Прессли.

Между тем в Голливуде хватает и других поводов для обсуждений. Пока Донна Миллз осваивает OnlyFans, другая секс-символ американского кино готовится к новой роли – на этот раз бабушки.