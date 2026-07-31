Я повідомляє variety, Донна Міллз, яку весь світ пам'ятає по культовому серіалу "Тиха пристань" (Knots Landing), справді оголосила про запуск власної сторінки на OnlyFans.



Донна Міллз / Фото Getty images



Акторка пояснила, що мета її нової сторінки – зовсім не шокувати аудиторію, а стати ближчою до шанувальників. На платформі вона планує ділитися моментами з повсякденного життя, закулісними кадрами й просто більше спілкуватися з підписниками.

Соцмережі допомагають залишатися на зв'язку, але OnlyFans дає можливість зробити це більш особисто, – пояснила Міллз.

У команді акторки цю думку підтвердили окремо, наголосивши, що її звичний образ зміни не зазнає – глядачів чекає лише більше особистого контенту й живого спілкування, без будь-яких несподіванок.

Останнім часом до OnlyFans дедалі частіше приєднуються голлівудські знаменитості. Наприклад, акторка Шеннон Елізабет, відома за фільмами "Американський пиріг" і "Дуже страшне кіно", запустила власну сторінку навесні й лише за перший тиждень заробила понад 1,2 мільйона доларів. А згодом до платформи долучилася й володарка премії "Еммі" Джеймі Пресслі.

Тим часом у Голлівуді вистачає й інших приводів для обговорень. Поки Донна Міллз освоює OnlyFans, інша секс-символка американського кіно готується до нової ролі – цього разу бабусі.