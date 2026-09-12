24 Канал подготовил подборку самых популярных дорам с самыми высокими рейтингами. Эти корейские сериалы непременно увлекут вас в водоворот эмоций уже с первой серии.

"Слава" (2022 – 2023)

Рейтинг IMDb – 8,2

В школьные годы Мун Дон Ын пережила страшные издевательства и ежедневные пытки со стороны группы состоятельных одноклассников. Из-за них она была вынуждена бросить учебу и едва не покончила с собой. Годами девушка терпеливо выносила боль, усердно трудилась и шаг за шагом выстраивала грандиозный план мести своим обидчикам. Став взрослой, она устраивается учительницей начальных классов к ребенку своей главной мучительницы. Мун Дон Ын делает все возможное, чтобы каждый из ее врагов расплатился за содеянное собственной жизнью, статусом и спокойствием.

"Слава": смотрите трейлер дорамы онлайн

Что говорят критики: Обозреватели на Rotten Tomatoes отмечают психологическую глубину драмы и безупречный темп развития событий. Рецензент издания San Francisco Chronicle выделил сильную и сдержанную игру Сон Хе Ге и подчеркнул, что сериал представляет собой честное и пугающее исследование травмы без дешевых клише.

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"Аварийная посадка любви" (2019–2020)

Рейтинг IMDb – 8,7

Успешная южнокорейская бизнес-леди и наследница богатой семьи Юн Се Ри во время полета на параплане попадает в внезапный шторм. Сильный ураган уносит ее за демаркационную линию, и девушка совершает аварийную посадку на территории строго закрытой Северной Кореи. Там героиню находит капитан северокорейской армии Ли Чон Хек, который решает не выдавать неожиданную гостью спецслужбам, а тайно укрыть ее. Рискуя собственной карьерой, офицер разрабатывает план спасения иностранки.

"Аварийная посадка любви": смотрите трейлер дорамы онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes критики восторженно отзываются об очаровательной химии между главными актерами, юморе и трогательной романтической линии. В то же время некоторые обозреватели считают отдельные сюжетные повороты несколько наивными, а продолжительность серий – слишком растянутой.

"Необычный адвокат У Ён У" (2022)

Рейтинг IMDb – 8,6

У Ён У – молодая девушка с аутизмом, обладающая феноменальной памятью, высоким IQ и страстной любовью к законам. Она с отличием заканчивает престижный юридический факультет и устраивается на работу в ведущую адвокатскую фирму Сеула. Из-за своих особенностей и необычного поведения девушка ежедневно сталкивается с предубеждениями коллег и подозрительностью клиентов. Однако благодаря нестандартному мышлению и умению находить неожиданные детали в законах У Ён У блестяще выигрывает самые сложные судебные процессы и постепенно завоевывает уважение окружающих.

"Необычный адвокат У Ён У": смотрите трейлер дорамы онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes критики восхищаются очаровательной и трогательной игрой Пак Ин Бин. Впрочем, некоторые обозреватели считают отдельные судебные дела несколько упрощенными, а романтическую линию – слишком идеализированной.

А если вам не хватает романтики в жизни, то мы подготовили подборку корейских сериалов о любви, которые стоит посмотреть вечером.