24 Канал зібрав добірку найпопулярніших дорам із найвищими глядацькими рейтингами. Ці корейські серіали неодмінно затягнуть вас у вир переживань уже з першої серії.

"Слава" (2022 – 2023)

Рейтинг IMDb – 8,2

У шкільні роки Мун Дон Ин пережила страшні знущання та щоденні тортури від групи заможних однокласників. Через них вона була змушена покинути навчання та ледь не наклала на себе руки. Роками дівчина терпляче витримувала біль, важко працювала та крок за кроком вибудовувала грандіозний план помсти своїм кривдникам. Подорослішавши, вона влаштовується вчителькою початкових класів до дитини своєї головної мучительки. Мун Дон Ин робить все можливе, щоб кожен з її ворогів розплатився за скоєне власним життям, статусом і спокоєм.

"Слава": дивіться трейлер дорами онлайн

Що кажуть критики: Оглядачі на Rotten Tomatoes відзначають психологічну глибину драми та бездоганний темп розгортання подій. Рецензент видання San Francisco Chronicle виокремив сильну та стриману гру Сон Хе Гьо і наголосив, що серіал показує чесне й моторошне дослідження травми без дешевих кліше.

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"Аварійна Посадка – Кохання" / "Незаплановане кохання" (2019 – 2020)

Рейтинг IMDb – 8,7

Успішна південнокорейська бізнесвумен і спадкоємиця багатої родини Юн Се Рі під час польоту на параплані потрапляє в раптовий шторм. Сильний ураган відносить її за демаркаційну лінію, і дівчина здійснює аварійну посадку на території суворо закритої Північної Кореї. Там героїню знаходить капітан північнокорейської армії Рі Чон Хьок, який вирішує не видавати несподівану гостю спецслужбам, а таємно сховати її. Ризикуючи власною кар'єрою, офіцер розробляє план порятунку іноземки.

"Аварійна Посадка – Кохання": дивіться трейлер дорами онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes критики захоплюються чарівною хімією між головними акторами, гумором і зворушливою романтичною лінією. Водночас деякі оглядачі вважають окремі сюжетні повороти дещо наївними, а тривалість серій занадто розтягнутою.

"Надзвичайна юристка У" (2022)

Рейтинг IMDb – 8,6

У Йон У – молода дівчина з аутизмом, яка має феноменальну пам'ять, високий IQ і палку любов до законів. Вона з відзнакою закінчує престижний юридичний факультет і влаштовується на роботу до провідної адвокатської фірми Сеула. Через свої особливості та незвичну поведінку дівчина щодня стикається з упередженнями колег і підозрілістю клієнтів. Однак завдяки нестандартному мисленню та вмінню знаходити несподівані деталі в законах У Йон У блискуче виграє найскладніші судові процеси та поступово завойовує повагу оточення.

"Надзвичайна юристка У": дивіться трейлер дорами онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes критики захоплюються чарівною та зворушливою грою Пак Ин Бін. Втім, деякі оглядачі вважають окремі судові справи дещо спрощеними, а романтичну лінію – надто ідеалізованою.

А якщо вам не вистачає романтики у житті, то ми підготували добірку корейських серіалів про кохання, які варто подивитися ввечері.