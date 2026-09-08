24 Канал зібрав серіали про кохання, які варто додати до списку для наступного вечора біля екрана.

"Аварійна посадка кохання"

Рік: 2019

Жанр: романтика, комедія, драма

IMDb: 8,7

"Аварійна посадка кохання": дивтись трейлер

Південнокорейська бізнесвумен Юн Се Рі під час польоту на параплані потрапляє у шторм і буквально приземляється в Північній Кореї. Там її знаходить офіцер Рі Джон Хьок, який вирішує приховати незвану гостю та допомогти їй повернутися додому. Здавалося б, гіршого місця для початку роману придумати складно. Але саме тут і починається історія кохання.

Що кажуть критики: серіал отримав 100% від критиків Rotten Tomatoes, а оглядачі особливо відзначали хімію головних акторів, поєднання романтики, комедії та драматичних моментів.

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"Ча-ча-ча у приморському містечку"

Рік: 2021

Жанр: романтика, комедія, драма

IMDb: 8,3

"Ча-ча-ча у приморському містечку": дивитсиь трейлер

Стоматологиня з великого міста переїжджає до маленького приморського містечка, де відкриває власну практику. Там вона знайомиться з місцевим майстром на всі руки Хон Ду Сіком – людиною, яка, здається, вміє буквально все. Вони дуже різні, тому спочатку більше сперечаються, ніж закохуються. Але поступово між ними виникає романтика.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes серіал має 94% від глядачів. Оглядачі хвалили затишну атмосферу, харизматичних героїв і хімію головної пари, хоча деякі вважали сюжет надто повільним.

"Ділова пропозиція"

Рік: 2022

Жанр: романтична комедія, драма

IMDb: 8,1

"Ділова пропозиція": дивитись трейлер

Шін Ха Рі погоджується піти на побачення наосліп замість своєї подруги, щоб відлякати її потенційного нареченого. План здається простим, поки вона не розуміє, що перед нею – її власний бос. А він, своєю чергою, вирішує, що Ха Рі цілком підходить йому як майбутня дружина. Так звичайне побачення перетворюється на службову романтику з дуже незручними наслідками.

Що кажуть критики: глядачі на Rotten Tomatoes дали серіалу 98%, відзначаючи, що він чудово використовує знайомі романтичні тропи й не соромиться бути легкою та веселою комедією.

"Двадцять п’ять, двадцять один"

Рік: 2022

Жанр: романтика, драма, coming-of-age

IMDb: 8,5

"Двадцять п’ять, двадцять один": дивитись трейлер

1998 рік. Країна переживає економічну кризу, а юна фехтувальниця На Хі До мріє стати професійною спортсменкою. Її життя змінюється після знайомства з Пек І Джином – хлопцем із заможної родини, який після фінансового краху змушений починати життя практично з нуля.Між ними поступово виникає особливий зв’язок – спочатку дружба, а потім щось значно більше.

Що кажуть критики: критики Rotten Tomatoes оцінили серіал у 96% і назвали його емоційною, теплою та часто дуже смішною історією.

"Королева сліз"

Рік: 2024

Жанр: романтика, комедія, драма

IMDb: 8,2

"Королева сліз": дивитись трейлер

На початку цієї історії кохання вже начебто все сталося: Хон Хе Ін – спадкоємиця великої торговельної імперії, а Пек Хьон У – її чоловік і керівник юридичного відділу. Вони одружені, живуть у розкоші, але їхній шлюб опинився на межі краху. І саме тоді життя підкидає парі обставини, які змушують їх по-новому подивитися одне на одного.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes серіал отримав 100% від критиків. Оглядачі відзначали, що історія грає зі звичними кліше корейських драм, але робить це досить несподівано.

А якщо після корейської романтики захочеться чогось більш похмурого та загадкового, маємо для вас ще одну цікаву добірку. Зібрали німецькі серіали, які могли залишитися поза вашою увагою, але точно варті вечора біля екрана.