Самый масштабный украинский фильм года: создатели "Довбуша" представили финальный трейлер

Самый ожидаемый исторический экшн времен независимости наконец-то выходит в кинотеатрах Украины. Сегодня создатели "Довбуша" представили финальный трейлер.

"Довбуш" – это современная интерпретация одной из самых ярких исторических фигур, которая возвращает нас к 18 веку, когда украинский народ снова сталкивался с притеснениями и находился под властью Московского государства и Речи Посполитой.

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"Довбуш": что известно о фильме

Режиссер фильма Олесь Санин сказал: "Я снял картину о том, кто не хотел быть героем, о том, кто не хотел становиться опришком. Он хотел мирной жизни с тем, кого любил. Но ему пришлось взять в руки оружие, возглавить восстание, чтобы его мечта сбылась".

Это история о нас: для каждого, я убежден, жизнь изменилась на "до" и "после" в феврале 2022 года. Надеюсь, что на экране каждый увидит историю о себе самом сегодня,

– поделился Санин.

"Мы не стремились снимать актуальное кино, мы делали это с искренним сердцем, долго искали возможности, чтобы картинка попала к зрителю. И мы все счастливы, что наконец-то имеем дату премьеры – 24 августа – день, когда Довбуш стал бессмертным, день, когда его история начала вдохновлять других", – дополнил он.

"Довбуш" 2023: смотрите трейлер фильма

По словам ныне офицера ВСУ, исполнителя роли опришка Стрельца, "Довбуш" – это фильм-мотиватор, который кому-то поможет понять, а кому-то даже поможет сделать первый шаг, кого-то заставит все переоценить. У меня чувство, что это будет "бомба". Я точно знаю, чего катастрофически как воздуха не хватает там, где непосредственно льется кровь – это кино пойдет как в сухую землю".

В преддверии старта проката команда фильма отправится в масштабный промотур по городам Украины. Детали тура начнутся раскрываться очень скоро.