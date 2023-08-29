В фильме "Довбуш" сыграл прямой потомок основателя хасидизма – актер Лузер Тверски
Источник:Алла Самойленко
24 августа во всеукраинский прокат вышел новый фильм Олеся Санина "Довбуш". Одним из действующих лиц в нем стал Рабби Исраэль бен Элиезер – основатель хасидизма и великий еврейский мудрец.
Украинская кастинг-директор Алла Самойленко, работавшая над фильмом, поделилась как искала актера на эту важную роль. По ее словам, она хотела найти самого БЕШТа.
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Искала в Европе, в Израиле. Случайно один из бывших хасидов, немецкий актер, отправил меня к Лузеру Тверски,
– сказала она.
Алла поделилась, что записывала с ним самопробы онлайн, сначала не зная, что он прямой потомок БЕШТа. "Интерес группы кружил даже вокруг другого претендента, которого нашли через продюсерские каналы. Но, наконец, пришло решение, что это должен быть именно такой актер, именно с такими пронзительными глазами, с таким покорением телесному – духовному. И потом как-то выяснилось, что Лузер, кроме того, что он очень интересный актер, является еще и прямым потомком великого еврейского святого", – вспомнила женщина.
"Это настоящее чудо", "Это нечто невероятное", "Все так, как должно быть", "Боже, какой взгляд – в самую глубину души и сердца", – комментируют украинцы в сети.
Актерский состав "Довбуша"
- Сергей Стрельников – Олекса Довбуш,
- Алексей Гнатковский – Иван Довбуш,
- Дарья Плахтий – Маричка,
- Агата Бузек – княгиня Яблоновская,
- Матеуш Костюкевич – Пшелуский,
- Опришки – Петр Жирун, Павел Жирун, Дмитрий Вивчарюк, Роман Ясиновский, Ростислав Держипольский – Правица, воспитатель Ивана Довбуша,
- Ежи Шейбал,
- Олег Шульга,
- Александр Мавриц – Дзвинчук,
- Олег Драч.
Что известно о Лузере Тверски
- Лузер Тверски родился в 1985 году. Это американский актер кино и телевидения, известный своей ролью в фильме "Феликс и Мэйра". За эту роль он был номинирован на премию Jutra Award как лучший актер второго плана и получил награду за лучшую мужскую роль в Международном кинофестивале в Амьене и Международном кинофестивале в Турине.
- Родился и вырос в Бруклине как еврей-хасид, Тверски покинул сообщество в 2008 году после борьбы с собственной верой. Позже он встретил дизайнера Дункана Куинна, стал моделью и менеджером по розничной торговле в магазине Куинна в Лос-Анджелесе, пока не получил свою первую актерскую роль в 2010 году. Кроме того, к 2012 году он впервые сыграл главную роль в фильме "Де Джоэл Баум?".
- В 2015 году он появился в телесериале "Очевидное" и во втором сезоне шоу HBO "Кайф с доставкой".
- В сентябре 2017 года он исполнил роль одного из главных героев документального фильма Netflix "Один из нас", где режиссеры Хайди Юинг и Рэйчел Грейди отслеживали его жизнь после ухода из хасидского сообщества в Бруклине, Нью-Йорк, и преодоления его отрешенности.
- Тверски является двоюродным братом трансгендерной активистки Эбби Штайн.