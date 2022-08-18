В Минкультуры заявили, что не знали о решении Госкино реорганизовывать Довженко-Центр

Прессслужба Министерства культуры и информационной политики заявила, что требует обсудить с Кабмином и Госкино обстановку вокруг Довженко-Центра. Речь идет о сохранении целостности фильмофонда, который ни в коем случае не должен быть под угрозой.

Как сообщили в ведомстве, решение Госкино о реорганизации ГП "Национальный центр Александра Довженко" предварительно не обсуждалось, поэтому они инициируют переговоры. Хотя Госкино не подчиняется министерству от 10 ноября 2021 года согласно постановлению Кабмина № 1183, но они отмечают, что любые решения, касающиеся функционирования украинских культурных институтов и учреждений, не должны ставить под угрозу их деятельность и существование.

К слову Довженко-центр бьет тревогу: реакция Ткаченко и заявление Госкино о реорганизации киноархива

С одной стороны, реорганизация прерогатива Госкино и КМУ. В своем заявлении Госкино аргументировало необходимость реорганизации Довженко-Центра убыточностью и неэффективностью институции, поддерживающей свою деятельность за счет государственной дотации. Однако вопрос реорганизации в таком случае включает также определение дальнейшей доли фондового собрания Довженко-центра,

– говорится в заявлении.



Минкультуры отреагировало на реорганизацию Довженко-Центра / Скриншот с телеграмма

Реакция Госкино

В Государственном агентстве Украины по кино уже ответили в фейсбуке, что "киноархив не уничтожается, помещение – не отдается застройщику, а работников Центра – не увольняют. Они говорят, что Центр продолжит свое функционирование как культурный и музейный центр, а реорганизация предприятия состоится в виде создания трех самостоятельных юридических лиц, и таким образом все работники вроде бы смогут по своей специальности и желанию получить рабочее место в одной из этих организаций.

Среди трех профильных направлений-предприятий будут следующие:

– "Украинская анимационная студия", которую создадут для поддержки украинской анимации на уровне государства, а не только в виде частных компаний, как это было раньше;

– "Научный центр кинематографии Украины", которая станет ответственной за создание в Украине Государственного фонда фильмов Украины. По словам Госкино, Довженко-Центр является лишь хранителем Фильмофонда, а не самим Фильмофондом и архивным учреждением, созданным для этого. Там будут заниматься восстановлением, реставрированием и сохранностью произведений национального и мирового кинематографического наследия.

– "Национальный центр Александра Довженко", который остается в своем здании, по тому же адресу, со всеми другими функциями и задачами, предусмотренными Уставом. Он продолжит развитие музейного и кинокультуры.