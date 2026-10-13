Как сообщает 24 Канал, в Украине представили официальный трейлер фильма с Элизабет Бэнкс и Джоном Си Рэйли в главных ролях.

О чем фильм "Дримквиль. Корпорация мечты"

События разворачиваются в недалеком будущем, где из-за загрязненного воздуха люди большую часть времени проводят в виртуальном мире.

Главная героиня Кэрол устала от повседневности и проблем в браке. Она обращается в корпорацию "Дримквиль", которая предлагает экспериментальную программу психологического восстановления.

Пока женщина отдыхает, компания отправляет к ее семье идеального робота-двойника. Однако по возвращении Кэрол обнаруживает, что копия постепенно занимает ее место и совсем не спешит его освобождать.

Теперь героине придется бороться за свою жизнь и семью. Похоже, отпуск обошелся ей несколько дороже, чем она планировала.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

"Дримквиль. Корпорация мечты": смотреть трейлер

Что известно о создании фильма

Режиссером стала американский фотограф Алекс Прагер, для которой это дебют в полнометражном кино. Сценарий она написала вместе с сестрой Ванессой во время пандемии.

Для создания необычного ретрофутуристического мира привлекли более 370 мастеров, которые работали над декорациями, миниатюрами и практическими спецэффектами. Вдохновением послужили классические фильмы "Окно во двор" и "Ребенок Розмари".

Помимо Элизабет Бэнкс и Джона Си Рэйли, в картине снялись Джульетт Льюис, София Бутелла, Кэтрин Ньютон и Ламорн Моррис.

Украинская премьера "Дримквиль. Корпорация мечты" запланирована на 12 ноября 2026 года.

Напомним, недавно вышел трейлер фильма со Скарлетт Йоханссон, посвященного серийным убийцам и демонам.