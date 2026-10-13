Як повідомляє 24 Канал, в Україні представили офіційний трейлер стрічки з Елізабет Бенкс та Джоном Сі Рейлі в головних ролях.

Про що фільм "Дрімквіль. Корпорація мрій"

Події розгортаються в недалекому майбутньому, де через забруднене повітря люди більшість часу проводять у віртуальному світі.

Головна героїня Керол втомилася від буденності та проблем у шлюбі. Вона звертається до корпорації "Дрімквіль", яка пропонує експериментальну програму психологічного відновлення.

Поки жінка відпочиває, компанія відправляє до її родини ідеального робота-двійника. Однак після повернення Керол виявляє, що копія поступово займає її місце й зовсім не поспішає його звільняти.

Тепер героїні доведеться боротися за власне життя та сім'ю. Схоже, відпустка обійшлася дещо дорожче, ніж вона планувала.

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"Дрімквіль. Корпорація мрій": дивитись трейлер

Що відомо про створення стрічки

Режисеркою стала американська фотографка Алекс Праґер, для якої це дебют у повнометражному кіно. Сценарій вона написала разом із сестрою Ванессою під час пандемії.

Для створення незвичайного ретрофутуристичного світу залучили понад 370 майстрів, які працювали над декораціями, мініатюрами та практичними спецефектами. Натхненням стали класичні фільми "Вікно у двір" та "Дитина Розмарі".

Окрім Елізабет Бенкс і Джона Сі Рейлі, у стрічці зіграли Джульєтт Льюїс, Софія Бутелла, Кетрін Ньютон та Ламорн Морріс.

Українська прем'єра "Дрімквіль. Корпорація мрій" запланована на 12 листопада 2026 року.

Нагадаємо, нещодавно вийшов трейлер фільму зі Скарлетт Йоганссон про серійних вбивць та демонів.