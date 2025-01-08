Талантливый актер и новый секс-символ в Голливуде: почему все обсуждают Дрю Старки

Американский актер Дрю Старки оказался в эпицентре обсуждений. После небольших ролей он снялся в большом кино вместе с Дэниелом Крейгом предстал в новом фильме "Квир".

Дрю Старки попадались злые и злобные персонажи, однако актер отличается среди других звезд Голливуда тем, что он способен сделать своих героев человечными, передает 24 Канал со ссылкой на Vogue. Больше всего он запомнился ролью Рэйфа Кэмерона в сериале "Внешние отмели" (Outer Banks).

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Краткая биография и старт карьеры

Дрю Старки родился в Северной Каролине. Он самый старший среди детей в семье. В школе парень участвовал в театральном кружке, увлекался драматургией.

В 2016 году Дрю Старки получил обучение в университете по специальности "театр и английская литература". После обучения он переехал в Атланту и начал проходить кастинги, сначала на эпизодические роли. Впоследствии Дрю получил роль Рейфа Кэмерона в шоу "Внешние отмели". Это один из самых интересных персонажей в сериале.

Я не считаю Рейфа злодеем. Он просто человек, который хочет, чтобы его любили, но не знает как этого достичь,

– делился Старки.



Дрю Старки в сериале / Кадр из сериала

Роль в фильме "Квир"

Дрю Старки сделал шаг в большой кинематограф, согласившись на роль в артхаусном фильме Луки Гуаданьино "Квир". Он сыграл молодого Юджина Аллертона, которым восхищается герой Дэниела Крейга.

"Квир": смотрите трейлер онлайн

Для своей роли Дрю Старки сбросил 13 килограммов, тренировался с танцовщиками и работал над эмоционально и физически сложными сценами. Так этот фильм стал пока лучшим в карьере актера.



Дрю Старки и Дэниел Крейг / Кадр из фильма

Стиль и хобби Дрю Старки

За кадром Дрю Старки тоже покоряет фанов. В своем стиле он сочетает классику и современность, не отказываясь от экспериментальных решений и ярких цветов.

Дрю Старки признавался, что больше всего любит книгу Джона Стейнбека "К востоку от рая", а еще иногда перечитывает "Гарри Поттера". По словам Дрю, актерство для него стало терапией. Благодаря ему он размышляет о жизни и отношениях с разных точек зрения.

Дрю Старки – новая восходящая голливудская звезда, за превращением которой очень интересно наблюдать. Ведь это только начало его актерской карьеры.