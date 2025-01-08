Дрю Старкі потраплялися лихі та злісні персонажі, однак актор вирізняється серед інших зірок Голлівуду тим, що він здатен зробити своїх героїв людяними, передає 24 Канал з посиланням на Vogue. Найбільше він запам'ятався роллю Рейфа Кемерона в серіалі "Зовнішні мілини" (Outer Banks).

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Коротка біографія та старт кар'єри

Дрю Старкі народився у Північній Кароліні. Він найстарший серед дітей у сім'ї. У школі хлопець брав участь у театральному гуртку, захоплювався драматургією.

У 2016 році Дрю Старкі здобув навчання в університеті за спеціальністю "театр та англійська література". Після навчання він переїхав до Атланти та почав проходити кастинги, спершу на епізодичні ролі. Згодом Дрю отримав роль Рейфа Кемерона у шоу "Зовнішні мілини". Це один з найцікавіших персонажів у серіалі.

Я не вважаю Рейфа лиходієм. Він просто людина, яка хоче, щоб її любили, але не знає як цього досягнути,

– ділився Старкі.



Дрю Старкі у серіалі / Кадр з серіалу

Роль у фільмі "Квір"

Дрю Старкі зробив крок у великий кінематограф, погодившись на роль в артхаусному фільмі Луки Гуаданьїно "Квір". Він зіграв молодого Юджина Аллертона, яким захоплюється герой Деніела Крейга.

"Квір": дивіться трейлер онлайн

Для своєї ролі Дрю Старкі скинув 13 кілограмів, тренувався з танцівниками та працював над емоційно та фізично складними сценами. Так цей фільм став наразі найкращим у кар'єрі актора.



Дрю Старкі та Деніел Крейг / Кадр з фільму

Стиль та хобі Дрю Старкі

За кадром Дрю Старкі теж підкорює фанів. У своєму стилі він поєднує класику та сучасність, не відмовляючись від експериментальних рішень та яскравих кольорів.

Дрю Старкі зізнавався, що найбільше любить книжку Джона Стейнбека "На схід від раю", а ще інколи перечитує "Гаррі Поттера". За словами Дрю, акторство для нього стало терапією. Завдяки йому він розмірковує про життя та стосунки з різних точок погляду.

Дрю Старкі – нова висхідна голлівудська зірка, за перетворенням якої дуже цікаво спостерігати. Адже це лише початок його акторської кар'єри.