Большую часть ленты снимали во Львове – в Стрыйском парке и музее "Дом Франка". А сценаристу Тарасу Боровку помогали внуки героя фильма. Подробнее – расскажет дальше 24 Канал.

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"Другой Франко" уже в кинотеатрах

Главным героем этой драмы является Петр Франко – сын гениального Ивана Франко. Он был соучредителем "Пласта", одним из первых и лучших украинских летчиков – основателем авиации в Галицкой армии. В старшем возрасте Петр стал успешным ученым и преподавателем. Он был репрессирован советской властью, вывезен в Сибирь, и погиб по дороге при загадочных обстоятельствах.

По сюжету, в июне 1941 года к Петру наведывается неожиданный гость – его друг Андрей Грищук. Когда-то они вместе воевали, были в плену и были влюблены в одну женщину. Почему Андрей снова появляется в жизни Петра? Уже сейчас вы можете посмотреть невероятную историю дружбы, соперничества и любви, основанную на реальных фактах.

"Другой Франко": смотрите онлайн трейлер фильма

Актеры фильма "Другой Франко"

Роль Петра Франко сыграл Вячеслав Довженко, известен по многим украинским лентам, среди которых "Киборги".

Представьте себе, он узнает, что сегодня его или отправят в Сибирь, или просто убьют. У него остается лишь один день, чтобы провести его с семьей. Что он будет чувствовать?

– говорил Вячеслав о своем персонаже.

А лучшего друга Петра сыграл украинский режиссер и актер – Ахтем Сеитаблаев. Также в фильме увидим Надежду Левченко (жена Петра Франко), звезду сериала "Школа" Ирину Кудашову (дочь главного героя).

А для режиссера Игоря Висневского эта историческая драма стала полнометражным дебютом. Специально для съемок создали реплику самолета Первой мировой войны, на котором летал сам Петр Франко.