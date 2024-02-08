Велику частину стрічки знімали у Львові – у Стрийському парку та музеї "Дім Франка". А сценаристу Тарасу Боровку допомагали онуки героя фільму. Детальніше – розповість далі 24 Канал.

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"Інший Франко" вже в кінотеатрах

Головним героєм цієї драми є Петро Франко – син геніального Івана Франка. Він був співзасновником "Пласту", одним з перших і найкращих українських льотчиків – засновником авіації в Галицькій армії. У старшому віці Петро став успішним науковцем і викладачем. Він був репресований радянською владою, вивезений у Сибір, та загинув по дорозі при загадкових обставинах.

За сюжетом, у червні 1941 року до Петра навідується несподіваний гість – його друг Андрій Грищук. Колись вони разом воювали, були в полоні та були закоханими в одну жінку. Чому Андрій знову з'являється в житті Петра? Вже зараз ви можете переглянути неймовірну історію дружби, суперництва і кохання, що заснована на реальних фактах.

"Інший Франко": дивіться онлайн трейлер фільму

Актори фільму "Інший Франко"

Роль Петра Франка зіграв В'ячеслав Довженко, відомий за багатьма українськими стрічками, серед яких "Кіборги".

Уявіть собі, він дізнається, що сьогодні його або відправлять до Сибіру, або просто вб'ють. У нього залишається лише один день, щоб провести його із сім'єю. Що він відчуватиме?

– казав В'ячеслав про свого персонажа.

А найкращого друга Петра зіграв український режисер та актор – Ахтем Сеітаблаєв. Також у фільмі побачимо Надію Левченко (дружина Петра Франка), зірку серіалу "Школа" Ірину Кудашову (донька головного героя).

А для режисера Ігоря Висневського ця історична драма стала повнометражним дебютом. Спеціально для зйомок створили репліку літака Першої світової війни, на якому літав сам Петро Франко.