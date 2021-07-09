Британская певица Дуа Липа решила развивать свою карьеру, охватив кроме музыки еще и кино. Как сообщает The Hollywood Reporter, поп-звезда уже подписала контракт на съемки в первом своем фильме. Певица присоединится к серьезному и звездному по актерскому составу проекту.

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Съемки фильма планируют начать уже в августе 2021 года в Европе.

Какой сюжет ждет зрителей

Основан на шпионском романе "Аргайл" от автора Элли Конвей, фильм, снятый компанией Vaughn's Marv. История рассказывает о самом известном шпионе в мире – по прозвищу Аргайл, который путешествует вокруг света. Ожидается, что это будет первый из как минимум трех фильмов франшизы, действие которого происходит в Америке, Лондоне и нескольких городах по всему миру.

Когда я прочитал ранний черновой вариант рукописи, я почувствовал, что это невероятная и оригинальная шпионская франшиза со времен книг Яна Флеминга 50-х годов. Это перевернет жанр шпионских фильмов,

– сказал Вон.

Кто будет работать над фильмом

Вон (известный франшизой Kingsman) будет работать по сценарию, написанному Джейсоном Фуксом ("Чудо-женщина", "Ледниковый период: континентальный дрейф"). Зиги Камаса, Карлос Перес, Клаудия Он и Адам Фишбах будут исполнительными продюсерами.

Мы рады, что приступим к выпуску четвертого и, безусловно, самого большого полнометражного фильма с начала глобальной пандемии. Это демонстрирует наше желание расширить нашу производственную деятельность, а также и наше стремление продолжать запускать новые франшизы, выходящие за рамки серии фильмов "Кингсман",

– заявил генеральный директор Marv Камаса.

Актеры, которые примут участие в новой ленте

Генри Кавилл,

Сэм Рокуэлл,

Брайс Даллас Ховард,

Брайан Крэнстон,

Кэтрин О'Хара,

Джон Сина,

Сэмюэль Л. Джексон.

Чем уже удивляла Дуа Липа

Недавно британская певица Дуа Липа представила первое в 2021 году видео на песню We're Good. Эффектный клип, очень напоминает "Титаник", который частично сняла украинская продакшн-компания. Но исполнительный продюсер рассказал, что хоть съемки проходили в Киеве, но без участия звезды.