Семейные воссоединения за праздничным столом уже начались. Но, что может быть лучше совместного семейного просмотра рождественских лент после застолья?

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Все же не забудьте запастись пампушками и узваром, или штолленами и какао, ведь впереди вас ждет долгий киномарафон!

Пять праздничных фильмов на Netflix

1. Замок на Рождество

Брук Шилдс и Кэри Элвес исполнили главные роли в новом рождественском фильме 2021 года, где Брук играет автора бестселлеров, которая путешествует по Шотландии. Она влюбляется в замок и вступает в бой со сварливым герцогом, которому он принадлежит. Из 75% рейтинга на Rotten Tomatoes становится понятно, что критики считают ленту достойным дополнением к канону праздничных фильмов.

"Замок на Рождество" 2021: смотрите трейлер фильма

2. Мальчик по имени Рождество

Фильм основан на одноименной книге 2015 года, которая рассказывает о мальчике Николасе, путешествующем в волшебную страну под названием Эльфхейм после смерти матери. В фильме снимается Генри Лоуфулл в роли Николаса, к нему присоединились Джим Бродбент, Мэгги Смит, Салли Хокинс и Кристен Уиг. На Rotten Tomatoes рейтинг одобрения фильма составляет 86%, что автоматически ставит его рядом с рейтинговыми фильмами Netflix.

"Мальчик по имени Рождество" 2021: смотрите трейлер фильма

3. Мистер Джангл В городке Кобблтон живет выдающийся изобретатель детских игрушек Джероникус Джангл. Наконец, он создал новый шедевр, но его завистливый ученик намерен украсть игрушку, чтобы вскоре открыть свой собственный магазин. И вот, 30 лет спустя, накануне Рождества, к Джероникусу, который погряз в долгах, в гости приезжает его внучка Джорни. Что вдохновит изобретателя на создание новой, уникальной куклы "Бадди 3000", которая изменит жизнь Джероникуса безвозвратно? "Мистер Джангл" 2020: смотрите трейлер фильма

4. Рождественские хроники

Самый веселый рождественский фильм последних лет, где главную роль Санта Клауса исполнил Курт Рассел. Смешайте пару замечательных деток с прекрасной историей, добавьте несколько по-настоящему смешных моментов, и вы получите идеальную ленту для рождественского вечера для семейного просмотра!

"Рождественские хроники" 2020: смотрите трейлер фильма

5. Пара на праздники

Слоун и Джексон запланировали спасти Рождество друг друга. Девушка уже устала отбиваться от родственников, которые часто напоминают ей о том, что она одинокая женщина, которая не способна найти себе пару. А Джексон наконец решил, что готов для серьезных отношений. Удастся ли им следовать плану, или это Рождество принесет немного больше, чем флирт под елку?

"Пара на праздники" 2020: смотрите трейлер фильма