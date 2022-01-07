Сімейні возз'єднання за святковим столом вже розпочались. Але, що може бути кращим за спільний родинний перегляд різдвяних стрічок опісля застілля?

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Все ж не забудьте запастися пампухам та узваром, чи штоленами і какао, адже попереду на вас чекає довгий кіномарафон!

П'ять святкових фільмів на Netflix

1. Замок на Різдво

Брук Шилдс та Кері Елвес виконали головні ролі у новенькому різдвяному фільмі 2021 року, де Брук грає авторку бестселерів, яка подорожує до Шотландії. Вона закохується в замок і вступає в бій із сварливим герцогом, якому він належить. З 75% рейтингу на Rotten Tomatoes стає зрозуміло, що критики вважають стрічкку достойним доповненням до канону святкових фільмів.

"Замок на Різдво" 2021: дивіться трейлер фільму

2. Хлопчик на ім'я Різдво

Фільм заснований на однойменній книзі 2015 року, яка розповідає про хлопчика Ніколаса, що подорожує до чарівної країни під назвою Ельфгайм після смерті матері. У фільмі знімається Генрі Лоуфулл у ролі Ніколаса, до нього приєдналися Джим Бродбент, Мегі Сміт, Саллі Гокінс та Крістен Віг. На Rotten Tomatoes рейтинг схвалення фільму складає 86%, що автоматично ставить його поруч із найрейтинговішими фільмами Netflix.

"Хлопчик на ім'я Різдво" 2021: дивіться трейлер фільму

3. Містер Джангл У містечку Кобблтон живе видатний винахідник дитячих іграшок Джеронікус Джангл. Нарешті він створив новий шедевр, але його заздрісний учень має намір вкрасти іграшку, аби незабаром відкрити свій власний магазин. Аж ось 30 років потому, напередодні Різдва, до Джеронікуса, що погряз у боргах, в гості приїжджає його онука Джорні. Що надихне винахідника на створення нової, унікальної ляльки "Бадді 3000", яка змінить життя Джеронікуса безповортно? "Містер Джангл" 2020: дивіться трейлер фільму

4. Різдвяні хроніки

Найвеселіший різдвяний фільм останніх років, де головну роль Санта Клауса виконав Курт Рассел. Змішайте пару чудових діток з прекрасною історією, додайте кілька по-справжньому кумедних моментів, – і ви отримаєте ідеальну стрічку для різвяного вечора для сімейного перегляду!

"Різдвяні хроніки" 2020: дивіться трейлер фільму

5. Пара на свята

Слоун і Джексон запланували врятувати Різдво один одного. Дівчина вже втомилася відбиватися від родичів, які часто нагадують їй про те, що вона самотня жінка, яка не здатна знайти собі пару. А Джексон нарешті вирішив, що готовий для серйозних стосунків. Чи вдасться їм слідувати плану, чи це Різдво принесе трохи більше, ніж флірт під ялинку?

"Пара на свята" 2020: дивіться трейлер фільму