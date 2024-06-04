Оккупанты сходят с ума: Дуэйн Джонсон выразил свое восхищение украинским чемпионом Усиком

Американско-канадский актер, рестлер и звезда "Форсажей" Дуэйн Джонсон на следующей неделе встретится в ринге с абсолютным чемпионом мира по боксу, украинцем Александром Усиком. Вместе они сыграют в голливудском фильме "The Smashing Machine" (Разгромная машина).

Дуэйн Джонсон опубликовал пост в социальных сетях, посвященный украинскому чемпиону. В статье вы узнаете, что написал актер и почему российские оккупанты разъярены.

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Дуэйн Джонсон посвятил пост Усику

Джонсон опубликовал пост, в котором сообщил, что снимется в одном фильме с Александром Усиком. Актер выразил боксеру свое уважение и честь, что вместе с ним поделит киношный ринг.

Усик сыграет роль Игоря Вовчанчина – настоящую украинскую легенду ММА, который провел легендарные поединки во время экстремальной эпохи смешанных боевых искусств и один исторический поединок против Марка Керра. Имею огромное уважение к Александру Усику и имею честь разделить с ним ринг. Он разобьет мне челюсть на следующей неделе,

– написал Дуэйн.

Как отреагировали поклонники актера на новость

Александр ответил на заявление Джонсона. Он написал, что с нетерпением ожидает их совместной работы.

Россияне же не восприняли с энтузиазмом информацию об участии абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, Александра Усика, в голливудском фильме. Еще больше их разгневало то, что Дуэйн выразил свое восхищение украинским боксером и признал его талант.

Однако больше всего впечатлений вызвали комментарии восхищения, как от сознательной иностранной аудитории, так и от украинцев.