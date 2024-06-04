Двейн Джонсон опублікував пост у соціальних мережах, присвячений українському чемпіону. У статті ви дізнаєтеся, що написав актор і чому російські окупанти розлючені.

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Двейн Джонсон присвятив пост Усику

Джонсон опублікував пост, в якому повідомив, що зніметься в одному фільмі з Олександром Усиком. Актор висловив боксеру свою повагу і честь, що разом із ним поділить кіношний ринг.

Усик зіграє роль Ігоря Вовчанчина – справжню українську легенду ММА, який провів легендарні поєдинки під час екстремальної епохи змішаних бойових мистецтв та один історичний поєдинок проти Марка Керра. Маю величезну повагу до Олександра Усика і маю честь розділити з ним ринг. Він розіб'є мені щелепу наступного тижня,

– написав Двейн.

Як відреагували прихильники актора на новину

Олександр відповів на заяву Джонсона. Він написав, що з нетерпінням очікує їхньої спільної роботи.

Росіяни ж не сприйняли з ентузіазмом інформацію про участь абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, Олександра Усика, у голлівудському фільмі. Ще більше їх розгнівило те, що Двейн висловив своє захоплення українським боксером і визнав його талант.

Проте найбільше вражень викликали коментарі захоплення, як від свідомої іноземної аудиторії, так і від українців.