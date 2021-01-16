В конце декабря 2020 года в прокат вышел один из самых обсуждаемых мультфильмов года – "Душа". И зрителей, успевших посмотреть ленту в кинотеатрах или на HBO Max, интересовал вопрос: "Что же случилось с душой кота?". Ответ на это дали авторы мультфильма, слив несколько спойлеров.

Что случилось с котом в мультике "Душа": комментарий авторов

По сюжету, учитель музыки Джо Гарднер пытался вернуться в свое тело после несчастного случая. Но произошла небольшая проблема – его душа случайно оказалась в теле кота мистера Миттенса, сообщает 24 канал. При этом душа животного отрпавилась попутешествовать в потустороннее.

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Один из наших самых популярных вопросов при создании мультфильма: "Как быть с душой кота?" – написал режиссер ленты Пит Доктер в твиттере.



Что произошло с котом в финале мультфильма "Душа" / Фото Twitter

Но, как оказалось, зрителям не стоит переживать за судьбу мистера Миттенса. По словам соавтора мультфильма Кемпа Паверса, душа кота вернулась, когда Джо Гарднера снова забрали в потустороннее.

Мы фактически рассматривали целую последовательность событий, которые показали бы, как мистер Миттенс вернулся в свое тело, использовав 1 из 9 жизней. Была идея показать это в сцене после титров, но решили, что это будет слишком, – рассказал Кемпа Паверс.

После такого комментария сотни киноманов, которые остались в восторге от мультфильма "Душа", просили, чтобы авторы ленты создали короткометражный фильм об этом. Но пока ни Кэмп Паверс, ни Пит Доктер не комментировали эту идею.

"Душа": почему стоит посмотреть мультфильм

В проекте "Душа" представители Disney решили затронуть одну из популярных тем – жизнь после смерти. Учитель музыки Джо Гарднер всегда мечтал выступать на сцене с джазовыми артистами. И вот он наконец близок к воплощению своей мечты. Однако несчастный случай отправляет его в загробный мир, где его ждет знакомство с самой сложной не рожденной душой 22.

Зрители увидят увлекательное путешествие главных героев и дружбу, которая может преодолеть много трудностей. Особое наслаждение вызовет музыка, которая зазвучит в мультфильме, ведь страсть Джо – это джаз. Свободные и легкие ритмы заворожат даже тех, кто не является любителем данного стиля музыки.

Кроме того, идеей мультфильма "Душа" является показ поисков собственного "я". 22 не могла понять, что ей нравится, поскольку не понимала красоты Земли. Многие зрители после просмотра ленты написали, что до этого также не видели маленьких деталей в буднях, которые делают их счастливыми. Безусловно, рекомендуем мультфильм для просмотра каждому, чтобы добавить в карантинные дни больше магии и красок.

"Душа": смотрите трейлер