Наприкінці грудня 2020 року у прокат вийшов один з найбільш обговорюваних мультфільмів року – "Душа". І глядачів, які встигли переглянути стрічку в кінотеатрах чи на HBO Max, цікавило питання: "Що ж сталось із душею кота?" Відповідь на це дали автори мультфільму, зливши кілька спойлерів.

Що сталось із котом у мультику "Душа": коментарів авторів

За сюжетом, вчитель музики Джо Гарднер намагався повернутись у своє тіло після нещасного випадку. Але сталась невелика проблема – його душа випадково опинилась у тілі кота містера Міттенса, повідомляє 24 канал. Натомість тваринка помандрувала у потойбіччя.

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Одне з наших найпопулярніших питань під час створення мультфільму: "Як бути з душею кота?" – написав режисер стрічки Піт Доктер у твіттері.



Що сталось із котом у фіналі мультфільму "Душа" / Фото Twitter

Та, як виявилось, глядачам не варто перейматись за долю містера Міттенса. За словами співавтора мультфільму Кемпа Паверса, душа кота повернулась, коли Джо Гарднера знову забрали у потойбіччя.

Ми фактично розглядали цілу послідовність подій, які б показали, як містер Міттенс повернувся до свого тіла, використавши 1 з 9 життів. Була ідея показати це в сцені після титрів, але вирішили, що це буде занадто, – розповів Кемпа Паверс.

Після такого коментаря сотні кіноманів, які залишились в захваті від мультфільму "Душа", просили, аби автори стрічки створили короткометражний фільм про це. Та наразі ані Кемп Паверс, ані Піт Доктер не коментували цю ідею.

"Душа": чому варто переглянути мультфільм

У проєкті "Душа" представники Disney вирішили порушити одну з популярних тем – життя після смерті. Вчитель музики Джо Гарднер завжди мріяв виступати на сцені з джазовими артистами. І от він нарешті близький до втілення своєї мрії. Та нещасний випадок відправляє його у потойбіччя, де на нього чекає знайомство з найскладнішою душею 22.

Глядачі побачать захопливу мандрівку головних героїв та дружбу, яка може подолати багато труднощів. Особливу насолоду викличе музика, яка зазвучить у мультфільмі, адже пристрасть Джо – це джаз. Вільні та легкі ритми заворожать навіть тих, хто не є любителем цього стилю музики.

Окрім цього, ідеєю мультфільму "Душа" є показ пошуків власного "я". 22 не могла зрозуміти, що їй подобається, оскільки не розуміла краси Землі. Чимало глядачів після перегляду стрічки написали, що до цього також не бачили маленьких деталей у буднях, які роблять їх щасливими. Безумовно, рекомендуємо мультфільм для перегляду кожному, щоб додати до карантинних днів більше магії і барв.

"Душа": дивіться трейлер