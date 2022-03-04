"Два мужчины на войне": Hulu снял документалку о Зеленском и Путине
Источник:The Hollywood Reporter
Стриминговый сервис Hulu снял документальный фильм о российско-украинской войне "Два мужчины на войне". Его премьера состоится уже через два дня – 6 марта.
За проект отвечает ведущий ABC News Джордж Стефанопулос. Он подробно расскажет о противостоянии Президента Украины Владимира Зеленского и Путина, о чем говорит название фильма.
Читайте также Медиакомпании по всему миру покупают права на телесериал "Слуга народа"
"Два мужчины на войне": о чем лента
Документальный фильм включает в себя архивные кадры, репортажи групп ABC News с мест событий. Кроме этого покажут записанные интервью с Порошенко, Мендель, бывшим советником по национальной безопасности Дональда Трампа Джоном Болтоном, а также с легендой шахмат и главой "Фонда защиты прав человека" Гарри Каспаровом.
Это история о том, как оба мужчины получили власть, существенную разницу в их стилях лидерства и все, что привело к этому моменту в истории,
– отметили в описании фильма.
Он также рассмотрит гуманитарный кризис, вызванный войной.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!