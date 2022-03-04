За проєкт відповідає ведучий ABC News Джордж Стефанопулос. Він докладно розповість про протистояння Президента України Володимира Зеленського і Путіна, про що й говорить назва фільму.

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"Два чоловіки на війні": про що стрічка

Документальний фільм містить архівні кадри, репортажі груп ABC News з місць подій. Крім цього покажуть записані інтерв’ю з Порошенком, Мендель, колишнім Радником з національної безпеки Дональда Трампа Джоном Болтоном, а також із легендою шахів та очільником "Фонду захисту прав людини" Гаррі Каспаровим.

Це історія про те, як обидва чоловіки здобули владу, суттєву різницю в їхніх стилях лідерства і все, що привело до цього моменту в історії,

– зазначили в описі фільму.

Він також розгляне гуманітарну кризу, спричинену війною.

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