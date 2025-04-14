Озвучила Мими певица и сонграйтерка, лауреат Шевченковской премии Джамала. В материале Кино 24 узнаете больше о героине, которая будет говорить голосом украинской певицы.

Смотрите также Блестящий высокорейтинговый детектив, который точно оценит каждый любитель жанра

Джамала озвучила героиню мультфильма: что это за персонаж

Мими является мамой зайчонка Соли, которую озвучила представительница Украины на Детском Евровидении Анастасия Димид. Во второй серии Мими учит зверушек петь, мечтать и действовать. Совместно они создают настоящий хор, а в финале Мими осуществляет мечту одной из героинь мультфильма.

Для меня каждый ребенок – уникальная, и когда я услышала эту песню, она мне показалась супер вдохновляющей: "ты звездочка – мир твой!". Согласитесь, звучит как супермотивация, и в этом есть легкость, простота и детская мудрость. Я сознательно старалась не усложнять вокальную партию, а спеть максимально мультипликационно. Как будто почувствовала себя настоящей мамой Мими, которая всегда поддержит в любой момент,

– делится Джамала.

"ТОТО-3": смотрите онлайн 2 серию мультфильма

Третий сезон мультсериала "ТОТО" создан в рамках реализации проекта "Укрепление независимых медиа для сильной демократической Украины", который реализуется DW Akademie в сотрудничестве с Львовским медиафорумом и Общественным вещанием Украины при финансовой поддержке Европейского Союза и софинансировании Министерства иностранных дел Германии.

Кстати, если вы ищете фильмы, которые можно посмотреть с детьми, то мы сделали для вас подборку таких лент.