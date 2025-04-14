Озвучила Мімі співачка та сонграйтерка, лауреатка Шевченківської премії Джамала. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь більше про героїню, яка говоритиме голосом української співачки.

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Джамала озвучила героїню мультфільму: що це за персонаж

Мімі є мамою зайченятка Солі, яку озвучила представниця України на Дитячому Євробаченні Анастасія Димид. У другій серії Мімі вчить звіряток співати, мріяти й діяти. Спільно вони створюють справжній хор, а у фіналі Мімі здійснює мрію однієї з героїнь мультфільму.

Для мене кожна дитина – унікальна, і коли я почула цю пісню, вона мені здалась супер надихаючою: "ти зірочка – світ твій!". Погодьтеся, звучить як супермотивація, і в цьому є легкість, простота й дитяча мудрість. Я свідомо намагалася не ускладнювати вокальну партію, а заспівати максимально мультиплікаційно. Наче відчула себе справжньою мамою Мімі, яка завжди підтримає у будь-яку мить,

– ділиться Джамала.

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Третій сезон мультсеріалу "ТОТО" створений в межах реалізації проєкту "Зміцнення незалежних медіа для сильної демократичної України", який реалізується DW Akademie у співпраці з Львівським медіафорумом та Суспільним Мовленням України за фінансової підтримки Європейського Союзу та співфінансування Міністерства закордонних справ Німеччини.

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