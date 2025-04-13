Кіно 24 розповість про сімейні фільми й серіали, що будуть вдалим варіантом для перегляду на вихідні. Без метушні, за чашкою чаю чи какао та з щирим сміхом.

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"Брати Супер Маріо в кіно"

Якщо вам і вашим дітям подобаються класичні відеоігри, цей ностальгійний фільм буде вдалим варіантом для перегляду. Він розповідає про те, як Маріо та його друзі вирушають у підземне місто, щоб врятувати принцесу Піч. Маріо потрібно буде побороти злого Боузера та проявити сміливість, щоб перемогти наприкінці цього непростого шляху. У фільмі небагато лякливих сцен, тому для багатьох дітей стрічка стала улюбленою.

"Брати Супер Маріо в кіно": дивіться трейлер онлайн

"Найвеличніший шоумен"

Цей сімейний мюзикл здатен розважити всіх. У центрі сюжету – життя американського шоумена Фінеаса Тейлора Барнума, який винайшов сучасний цирк. Стрічка показує його кар'єрний ріст у шоубізнесі та всесвітню популярність. Неймовірний акторський склад, важливі цінності та меседжі, яскраві костюми – все це захопить глядача будь-якого віку.

"Найвеличніший шоумен": дивіться трейлер онлайн

"Юний Шелдон"

Приквел до ситкому "Теорія великого вибуху" розповідає про дитинство Шелдона. Події відбуваються у техаському містечку, де маленький розумник дивує не тільки оточення, але й свою родину. Це тепла історія, що зацікавить кожного члена сім'ї, адже діти сприйматимуть її зі свого боку, а дорослі - зі свого. До того ж серіал навчає приймати наших близьких такими, якими вони є.

"Юний Шелдон": дивіться трейлер онлайн

"Буває й гірше"

Серіал показує звичайну родину Гек, що проживає у містечку в Індіані. Френсіс та Майк – батьки, які намагаються зрозуміти та знайти підхід до трьох абсолютно різних дітей. Навіть у непрості часи сім'я знаходить приводи для жартів та гумору. Ця комедія навчає терпеливості, взаєморозумінню та підтримці в родині – навіть у ті часи, коли все йде шкереберть.

"Буває й гірше": дивіться трейлер онлайн