Зараз стиль Studio Ghibli став популярним у соціальних мережах. З допомогою штучного інтелекту користувачі створюють картинки у стилі культової анімації. Та важливо пам'ятати про цінність реального мистецтва й те, які зусилля упродовж багатьох років докладали творці стрічок студії Ґіблі. Тому Кіно 24 зібрало найкращі аніме, які варто переглянути, якщо ви теж фанатієте від нового тренду.

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"Віднесені привидами" (2001)

Це історія подорожі 10-річної дівчинки Чіхіро з батьками до чарівного світу, звідки вони можуть ніколи не повернутися. Чіхіро мусить влаштуватися на роботу до відьми, щоб врятувати мама й тату та повернутися додому.

Це анімаційний хіт, якому вперше вдалося зібрати у США понад 10 мільйонів доларів. Стрічка об'єднує різні покоління та викликає шалені емоції, адже кожен наступний кадр неможливо передбачити.

"Віднесені привидами": дивіться трейлер онлайн

"Мій сусід Тоторо" (1988)

Сестри Сацукі та Мей переїжджають до села, щоб бути ближче до матері, яка перебуває в лікарні. Досліджуючи новий будинок та територію навколо, дівчатка виявляють дивних істот, схожих на пухнасті кульки.

Автор у цьому фільмі припускає, що люди ділять цей світ з духами, які піклуються про нас у разі потреби. Стрічка кидає виклик стереотипам про те, що у мультфільмах має бути певна драма чи конфлікт. Тут – спокійне спостереження за деталями та пошук магії у буденних речах.

"Мій сусід Тоторо": дивіться трейлер онлайн

"Могила світлячків" (1988)

Фільм розповідає про 14-річного Сейту і 4-річну сестру Сецуке, які осиротіли після бомбардування їхнього міста. Старший брат намагається захистити свою сестру від жахів, які їх оточують. Фінал дуже трагічний і болісний.

Серед решти фільмів Studio Ghibli це більш реалістична історія про Другу світову війну. Дорослі інколи відкидають анімацію як щось дитяче, але "Могила світлячків" показує, як з допомогою цього можна показати похмурі й складні теми.

"Могила світлячків": дивіться трейлер онлайн

"Небесний замок Лапута" (1986)

Це неймовірна пригодницька історія про Сіту, яка має артефакт, що дає їй можливість віднайти шлях до легендарного острова Лапута. Поки сама дівчинка нічого не підозрює, то пірати, то військові починають за нею полювання. Лиш хлопчина Пату доглядає за Сітою.

Захоплива локація, дивовижний летючий острів з симетричними роботами, лиходії, – перегляд цього фільму дарує відчуття подорожі разом з героями анімації.

"Небесний замок Лапута": дивіться трейлер онлайн

"Відьмина служба доставки" (1989)

Виявляється, ще до романів про Гаррі Поттера з'явилися оповіді про відьом, що вміють літати на мітлах. Стрічка розповідає про 13-річну Кікі, яка за своїм віком має покинути дім та прожити рік у незнайомому місці. Вона вирушає у чарівне містечко на мітлі разом зі своїм котом, де її чекає ностальгія, пригоди й перші почуття.

Це мила історія дружби, історія дорослішання через виклики, які постають перед головною героїнею.

"Відьмина служба доставки": дивіться трейлер онлайн