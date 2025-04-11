Сейчас стиль Studio Ghibli стал популярным в социальных сетях. С помощью искусственного интеллекта пользователи создают картинки в стиле культовой анимации. Но важно помнить о ценности реального искусства и то, какие усилия на протяжении многих лет прилагали создатели лент студии Гибли. Поэтому Кино 24 собрало лучшие аниме, которые стоит посмотреть, если вы тоже фанатеете от нового тренда.

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"Унесенные призраками" (2001)

Это история путешествия 10-летней девочки Чихиро с родителями в волшебный мир, откуда они могут никогда не вернуться. Чихиро должен устроиться на работу к ведьме, чтобы спасти маму и папу и вернуться домой.

Это анимационный хит, которому впервые удалось собрать в США более 10 миллионов долларов. Лента объединяет разные поколения и вызывает безумные эмоции, ведь каждый следующий кадр невозможно предсказать.

"Унесенные призраками": смотрите трейлер онлайн

"Мой сосед Тоторо" (1988)

Сестры Сацуки и Мэй переезжают в деревню, чтобы быть ближе к матери, которая находится в больнице. Исследуя новый дом и территорию вокруг, девочки обнаруживают странных существ, похожих на пушистые шарики.

Автор в этом фильме предполагает, что люди делят этот мир с духами, которые заботятся о нас в случае необходимости. Лента бросает вызов стереотипам о том, что в мультфильмах должна быть определенная драма или конфликт. Здесь – спокойное наблюдение за деталями и поиск магии в обыденных вещах.

"Мой сосед Тоторо": смотрите трейлер онлайн

"Могила светлячков" (1988)

Фильм рассказывает о 14-летнем Сейту и 4-летней сестре Сецуке, которые осиротели после бомбардировки их города. Старший брат пытается защитить свою сестру от ужасов, которые их окружают. Финал очень трагический и болезненный.

Среди остальных фильмов Studio Ghibli это более реалистичная история о Второй мировой войне. Взрослые иногда отвергают анимацию как нечто детское, но "Могила светлячков" показывает, как с помощью этого можно показать мрачные и сложные темы.

"Могила светлячков": смотрите трейлер онлайн

"Небесный замок Лапута" (1986)

Это невероятная приключенческая история о Ситу, которая имеет артефакт, что дает ей возможность найти путь к легендарному острову Лапута. Пока сама девочка ничего не подозревает, то пираты, то военные начинают за ней охоту. Лишь паренек Пату присматривает за Ситой.

Захватывающая локация, удивительный летающий остров с симметричными роботами, злодеи, – просмотр этого фильма дарит ощущение путешествия вместе с героями анимации.

"Небесный замок Лапута": смотрите трейлер онлайн

"Ведьмина служба доставки" (1989)

Оказывается, еще до романов о Гарри Поттере появились рассказы о ведьмах, умеющих летать на метлах. Лента рассказывает о 13-летней Кики, которая по своему возрасту должна покинуть дом и прожить год в незнакомом месте. Она отправляется в волшебный городок на метле вместе со своим котом, где ее ждет ностальгия, приключения и первые чувства.

Это милая история дружбы, история взросления через вызовы, которые встают перед главной героиней.

"Ведьмина служба доставки": смотрите трейлер онлайн