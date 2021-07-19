Джамала заинтриговала съемками в кино: в каком фильме сыграет звезда

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала снимается в кулинарной драматической комедии "Смак свободи" (Freedom Tastes). В своем инстаграме звезда поделилась кадрами и видео со съемок.

"Такое ощущение, когда понимаешь, что ты не просто на съемочной площадке – а точно в кино. Слышу: "Внимание! Актриса на площадке!". Сейчас никаких подробностей, но уже скоро вы увидите на больших экранах фильм со мной. Камера. Мотор. Полетели", – рассказала Джамала на своей странице в инстаграме.

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Режиссером фильма стал Александр Березань ("Давай, танцюй!", "Шляхетні волоцюги"). Сценарий написала Елена Моренцова-Шулик.

Что нам известно о "вкусном" фильме "Смак свободи"?

Лента рассказывает историю о двух женских судьбах, с разницей в 100 лет и одинаковыми стремлениями и мечтами – сделать что-то новое и нужное, создавать, а не потреблять, показать многообразие и универсальность украинской кухни, сделать людей счастливее.

13 часов съемок. Очень крутое кино "Смак свободи". Придется подождать. Это будет очень интересно,

– рассказала звезда в своей телеграме.



Джамала на съемках фильма "Смак свободи" / Фото из телеграм-канала Джамалы



Скриншот сторис Джамалы / Фото из инстаграма Джамалы

По сюжету, молодая девушка-повар Варя теряет работу, потому что ее высокая кухня никому не нужна в придорожном кафе. Яркая, горделивая, остроумная – она убегает с востока на запад страны, чтобы доказать, что жизнь – это не приговор! Неожиданная находка – книга забытой легенды украинской кухни Ольги Франко, зажигает девушку на смелую мечту – открытие ресторана имени госпожи Ольги. Удастся ли ей это сделать, несмотря на недоверие окружающих?



Скриншот сторис Джамалы / Фото из инстаграма Джамалы

"Смак свободи": смотрите тизер к фильму

Главную героиню сыграет украинская актриса Ирина Кудашова (телесериал "Школа", фильмы "Мій Дідусь – Дід Мороз", "Інший Франко", "В чорній, чорній кімнаті"). Продюсером выступит Дмитрий Кравченко.



Джамала на съемках фильма "Смак свободи" / Фото из телеграм-канала Джамалы

Промо-продюсер Екатерина Городничая рассказала, что идея фильма возникла, когда продакшн разрабатывал фильм "Інший Франко" о сыне Ивана Франко Петре. Оказалось, что жена Петра Франко Ольга Франко была автором первой украинской кулинарной книги с рецептами здорового питания.