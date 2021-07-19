"Таке відчуття, коли розумієш, що ти не просто на знімальному майданчику – а точно в кіно. Чую: "Увага! Актриса на майданчику!". Зараз ніяких подробиць, але вже скоро ви побачите на великих екранах фільм зі мною. Камера. Мотор. Полетіли", – розказала Джамала на своїй сторінці в інстаграмі.

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Режисером фільму став Олександр Березань ("Давай, танцюй!", "Шляхетні волоцюги"). Сценарій написала Олена Моренцова-Шулик.

Що нам відомо про "смачний" фільм "Смак свободи"?

Стрічка розповідає історію про дві жіночі долі, з різницею у 100 років та однаковими прагненнями і мріями – зробити щось нове та потрібне, створювати, а не споживати, показати різноманіття та універсальність української кухні, зробити людей щасливішими.

13 годин зйомок. Дуже круте кіно "Смак свободи". Доведеться почекати. Це буде дуже цікаво,

– розказала зірка у своєму телеграмі.



Джамала на зйомках фільму "Смак свободи" / Фото із телеграм-каналу Джамали



Скриншот сторіс Джамали / Фото з інстаграму Джамали

За сюжетом, молода дівчина-кухар Варя втрачає роботу, бо її висока кухня нікому не потрібна у придорожному кафе. Яскрава, гонорова, дотепна – вона тікає зі сходу на захід країни аби довести, що життя – це не вирок! Неочікувана знахідка — книжка забутої легенди української кухні Ольги Франко, запалює дівчину на сміливу мрію — відкриття ресторану імені пані Ольги. Чи вдасться їй це зробити, попри недовіру оточуючих?



Скриншот сторіс Джамали / Фото з інстаграму Джамали

"Смак свободи": дивіться тизер до фільму

Головну героїню зіграє українська акторка Ірина Кудашова (телесеріал "Школа", фільми "Мій Дідусь – Дід Мороз", "Інший Франко", "В чорній, чорній кімнаті"). Продюсером виступить Дмитро Кравченко.



Джамала на зйомках фільму "Смак свободи" / Фото із телеграм-каналу Джамали

Промо-продюсерка Катерина Городнича розповіла, що ідея стрічки виникла, коли продакшн розробляв фільм "Інший Франко" про сина Івана Франка Петра. Виявилося, що дружина Петра Франка Ольга Франко була авторкою першої української кулінарної книги з рецептами здорового харчування.