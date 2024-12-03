5 известных актеров, которые совсем забыли о своих ролях в популярных фильмах

Нередко бывает, когда актеры работают над несколькими крупными проектами одновременно или быстро меняют одну ленту на другую, поэтому бывает сложно безупречно помнить всю свою фильмографию. Некоторые из популярных звезд иногда забывают, что снимались в известных фильмах.

Актерская работа бывает непростой в водовороте бурной голливудской жизни. 24 Канал расскажет о курьезных моментах с актерами, которые забывали о важных ролях в их карьере.

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Гвинет Пэлтроу – "Человек-паук: Возвращение домой"

На кулинарном шоу The Chef Show Гвинет Пэлтроу забыла об эпизодической роли Пеппер Поттс в фильме "Человек-паук: Возвращение домой". Ее коллега – режиссер и актер Джон Фавро убеждал ее о том, что они снимались там вдвоем. Впоследствии она призналась, что количество фильмов Marvel просто сбило ее с толку.

Гвинет Пэлтроу о том, как она забыла свою роль: видео

Джаред Лето – "Городские легенды"

В 1998 году Джаред Лето, который отметился скандальными заявлениями в сторону Украины, снялся в главной роли в фильме "Городские легенды". Через несколько лет в интервью IGN он удивлялся, что у него была роль репортера.

Что это? Я был репортером? О чем ты говоришь? Я даже никогда не слышал об этом фильме. Он существует? Видимо, у меня был провал в памяти,

– поделился Лето.



Джаред Лето в фильме / Кадр из фильма

Колин Фаррелл – "Полиция Майами"

Актер определенный период своей жизни боролся с наркотической зависимостью. Из-за этого из его памяти исчезло немало проектов, над которыми он работал в это непростое время. И если на экране Колин Фаррел казался плохим и вспыльчивым мачо, за кадром это впечатление рассеивалось. Актер ничегошеньки не помнит из фильма "Полиция Майами", поскольку тогда он чувствовал себя хуже всего.

"Я не помню ни одного кадра, как я это делал. Я был на премьере и не знал, что происходит. Как только фильм был закончен, меня посадили в самолет и отправили в реабилитационный центр, пока все остальные собирались на вечеринку после завершения съемок,

– рассказывал Фаррелл.

Хайди Клум – "Образцовый самец"

На радиошоу Fitzy and Wippa Хайди Клум расстроилась тому факту, что она не смогла принять участие в съемках второй части "Образцового самца". Ведущая спросила у нее: "Потому что вы были в первом фильме, или не так?". Хайди возразила, однако один из друзей напомнил актрисе о ее эпизодической роли.

Боже, видишь, это было 15 лет назад. Это провал в памяти, видишь, что случается, когда у тебя четверо детей? Они высасывают из тебя всё,

– пошутила звезда.



Хайди Клум в "Образцовом самце" / Фото Buzzfeed

Джек Блэк – "Отпуск по обмену"

На одном из интервью у Джека Блэка спросили о его любимых рождественских фильмах. Он назвал своим фаворитом ленту "Эльф", на что журналистка заметила, что актер мог назвать и свой фильм.

У меня есть рождественский фильм? Какой? Ах, "Отпуск по обмену"! Тогда, конечно, этот,

– вспомнил Джек Блэк с опозданием.

Курьезный момент с актером: видео