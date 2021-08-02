"Наш хамелеон": фанаты не узнали Джареда Лето в фильме "Дом Гуччи"

Недавно вышел трейлер нового криминального фильма Ридли Скотта "Дом Гуччи". В нем засветились мировые знаменитости – Леди Гага, Адам Драйвер, Аль Пачино и Джаред Лето, которого фанаты едва узнали в таком амплуа. Как актер изменил свою внешность для роли Паоло Гуччи – читайте далее на Kino 24.

Вспомните, как Джаред Лето выглядел в роли Джокера ("Лига Справедливости Зака Снайдера"), Майкла Морбиуса ("Морбиус"), или в образе Района ("Далласский клуб покупателей"). Вроде бы, нас уже ничего бы не должно было удивлять. Все перевоплощения актера – уникальны, но в кинохите "Дом Гуччи" актер удивил, как впервые!

А вы уже видели Леди Гага жаждет мести в украинском трейлере "Дом Гуччи" – криминальный кинохит 2021 года

Джаред Лето в образе Паоло Гуччи

Гримеры постарались так, что фанаты едва узнали актера – седые пряди волос, густые темные усы, массивный подбородок, совершенно другая прическа – противоположная стилю Джареда Лето. Стилисты дополнили образ классическим костюмом с галстуком и бутоньеркой в нагрудном кармане.

Персональным постером в образе Паоло Гуччи актер поделился в своем инстаграме.

Как подписчики отреагировали на такой образ актера

"Кто-нибудь, дайте этому человеку Оскар прямо сейчас";

"Вот так трансформация!";

"Джаред, ты лучший";

"Я очень взволнована из-за этого фильма";

"Джаред, ты отлично поработал! Не могу дождаться!";

"Ты выглядишь неотразимо!";

"Поздравляю с фильмом, Джаред, жду с нетерпением";

"Вот это да! Это шедевр!";

"Вот здесь ты выглядишь на свой возраст";

"Удивительная трансформация";

"Наш хамелеон".

В тот же день актер опубликовал и трейлер фильма "Дом Гуччи": смотрите онлайн

Сюжет криминального "Дом Гуччи"

Этот криминальный триллер Ридли Скотта – одна из самых горячих кинопремьер 2021 года. Рассказывает об интригах и мести в модном доме Гуччи. Режиссер создал "Дом Гуччи" при сотрудничестве с модным домом Гуччи, которым сама семья Гуччи не владеет с 1993 года. Дом моды предоставил продукции Скотта доступ к архивам гардероба для дизайна костюмов и реквизитов для фильма.

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В киноленте, помимо Джареда Лето, сыграют такие звезды: