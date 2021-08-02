"Наш хамелеон": фанаты не узнали Джареда Лето в фильме "Дом Гуччи"
Источник:инстаграм jaredleto
Недавно вышел трейлер нового криминального фильма Ридли Скотта "Дом Гуччи". В нем засветились мировые знаменитости – Леди Гага, Адам Драйвер, Аль Пачино и Джаред Лето, которого фанаты едва узнали в таком амплуа. Как актер изменил свою внешность для роли Паоло Гуччи – читайте далее на Kino 24.
Вспомните, как Джаред Лето выглядел в роли Джокера ("Лига Справедливости Зака Снайдера"), Майкла Морбиуса ("Морбиус"), или в образе Района ("Далласский клуб покупателей"). Вроде бы, нас уже ничего бы не должно было удивлять. Все перевоплощения актера – уникальны, но в кинохите "Дом Гуччи" актер удивил, как впервые!
А вы уже видели Леди Гага жаждет мести в украинском трейлере "Дом Гуччи" – криминальный кинохит 2021 года
Джаред Лето в образе Паоло Гуччи
Гримеры постарались так, что фанаты едва узнали актера – седые пряди волос, густые темные усы, массивный подбородок, совершенно другая прическа – противоположная стилю Джареда Лето. Стилисты дополнили образ классическим костюмом с галстуком и бутоньеркой в нагрудном кармане.
Персональным постером в образе Паоло Гуччи актер поделился в своем инстаграме.
Как подписчики отреагировали на такой образ актера
- "Кто-нибудь, дайте этому человеку Оскар прямо сейчас";
- "Вот так трансформация!";
- "Джаред, ты лучший";
- "Я очень взволнована из-за этого фильма";
- "Джаред, ты отлично поработал! Не могу дождаться!";
- "Ты выглядишь неотразимо!";
- "Поздравляю с фильмом, Джаред, жду с нетерпением";
- "Вот это да! Это шедевр!";
- "Вот здесь ты выглядишь на свой возраст";
- "Удивительная трансформация";
- "Наш хамелеон".
В тот же день актер опубликовал и трейлер фильма "Дом Гуччи": смотрите онлайн
Сюжет криминального "Дом Гуччи"
Этот криминальный триллер Ридли Скотта – одна из самых горячих кинопремьер 2021 года. Рассказывает об интригах и мести в модном доме Гуччи. Режиссер создал "Дом Гуччи" при сотрудничестве с модным домом Гуччи, которым сама семья Гуччи не владеет с 1993 года. Дом моды предоставил продукции Скотта доступ к архивам гардероба для дизайна костюмов и реквизитов для фильма.
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В киноленте, помимо Джареда Лето, сыграют такие звезды:
- Адам Драйвер ("Аннет"),
- Леди Гага ("Рождение звезды"),
- Аль Пачино ("Крестный отец"),
- Джереми Айронс ("Крепкий орешек 3"),
- Сальма Хайек ("Телохранитель для жены киллера"),
- Джек Хьюстон ("Бен-Гур"),
- Камилла Коттен ("Стилуотер").