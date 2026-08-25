Как будто ничего и не произошло: Джареда Лето застукали за поцелуями с девушкой после громких обвинений

Джаред Лето, похоже, решил напомнить миру, что жизнь после громких скандалов тоже продолжается. Правда, на этот раз – не из-за очередной роли или экстравагантного образа, а благодаря романтической прогулке с моделью Тет Тинн.

Как сообщает pagesix, 54-летний актер и фронтмен группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето появился вместе с 30-летней моделью в аэропорту LAX. Лето выбрал максимально ненавязчивый образ: куртка, брюки и бейсболка. Тинн была в черной блузке и джинсах.



Джаред Лето с новой девушкой / Фото BACKGRID



Пара попала в объективы папарацци во время прогулки к автомобилю. Они смеялись, общались, а в какой-то момент Лето даже поцеловал Тинн прямо на территории аэропорта.

Романтическая история Лето и Тинн началась еще в 2023 году. Сначала их заметили вместе в Лос-Анджелесе за чашкой кофе, а уже в июне того же года они отправились в Германию. Тогда источники называли Тинн "особой девушкой" Лето и уверяли, что музыкант якобы серьезно увлечен ею.



Джаред Лето с новой девушкой после скандала / Фото BACKGRID



Модель также появилась в клипе Thirty Seconds to Mars на песню Stuck, так что их связь не ограничивалась случайными встречами с папарацци.

Скандал с Джаредом Лето

Но нынешнее появление пары имеет совершенно иной информационный фон. В июле BBC выпустила документальный фильм "Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret", в котором десять женщин выдвинули против актера обвинения в домогательствах и насилии. Четверо из них заявили, что на момент описанных событий были несовершеннолетними.



Джаред Лето с новой девушкой после скандала / Фото BACKGRID



По словам женщин, некоторые инциденты якобы происходили в гостиничных номерах. Одна из них также утверждала, что получала от Лето откровенные телефонные звонки. Лето все обвинения отрицает.

Кто такая Тет Тинн

Модель родом из Мьянмы, работающая в индустрии моды. Ее имя стало более широко известным после появления в клипе Thirty Seconds to Mars "Stuck" в 2023 году и публичных выходов вместе с Джаредом Лето.

Кстати, актер лишился важной роли в фильме именно из-за скандала. Репутация в Голливуде играет очень важную роль.