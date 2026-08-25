Як повідомляє pagesix, 54-річний актор та фронтмен Thirty Seconds to Mars Джаред Лето з’явився разом із 30-річною моделлю в аеропорту LAX. Лето обрав максимально ненав’язливий образ: куртка, штани й бейсболка. Тінн була в чорній блузці та джинсах.



Джаред Лето з новою дівчиною / Фото BACKGRID



Пара потрапила в об’єктиви папараці під час прогулянки до автомобіля. Вони сміялися, спілкувалися, а в якийсь момент Лето навіть поцілував Тінн просто на території аеропорту.

Романтична історія Лето й Тінн почалася ще у 2023 році. Спочатку їх помітили разом у Лос-Анджелесі за кавою, а вже в червні того ж року вони вирушили до Німеччини. Тоді джерела називали Тінн "особливою дівчиною" Лето і запевняли, що музикант нібито серйозно нею захоплений.



Джаред Лето з новою дівчиною після скандалу / Фото BACKGRID



Модель також з’явилася у кліпі Thirty Seconds to Mars на пісню Stuck, тож їхній зв’язок не обмежувався випадковими зустрічами папараці.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Скандал з Джаредом Лето

Та нинішня поява пари має зовсім інший інформаційний фон. У липні BBC випустила документальний фільм "Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret", у якому десять жінок висунули проти актора звинувачення в домаганнях та насильстві. Четверо з них заявили, що на момент описаних подій були неповнолітніми.



Джаред Лето з новою дівчиною після скандалу / Фото BACKGRID



За словами жінок, деякі інциденти нібито відбувалися в готельних номерах. Одна з них також стверджувала, що отримувала від Лето відверті телефонні дзвінки. Лето всі звинувачення заперечує.

Хто така Тет Тінн

Модель родом із М’янми, яка працює у fashion-індустрії. Її ім’я стало ширше відомим після появи у кліпі Thirty Seconds to Mars Stuck у 2023 році та публічних появ разом із Джаредом Лето.

До речі, актор втратив важливу роль у фільмі саме через скандал. Репутація в Голлівуді відіграє ну дуже важливу річ.



