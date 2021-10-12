Вечером в понедельник, 11 октября 2021 года, Джаред Лето вместе со своими коллегами из музыкальной группы 30 Seconds to Mars пострадал от слезоточивого газа. Об этом Лето сообщил в своем инстаграме.

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Ухватил акцию протеста в Италии. Насколько я понимаю, речь шла о требованиях по вакцинации / зеленому пропуску. Получил дозу слезоточивого газа и пошел спать. Вот несколько изображений и видео,

– написал артист в своем инстаграме.

Актеру удалось снять кадры, где итальянская полиция пыталась силой оттеснить митингующих с улицы.

Напомним, что вскоре Лето появится на экранах в криминальной драме "Дом Гуччи" вместе с Леди Гагой и Адамом Драйвером от режиссера Ридли Скотта. Премьера фильма в Украине состоится 25 ноября 2021 года. О предыстории фильма, которую важно знать перед премьерой, читайте в материале Кино 24.

Важно отметить, что итальянские власти на этой неделе ввели систему так называемых "зеленых" пропусков, которые получат только те, кто вакцинирован дважды. Это означает, что для привитых итальянцев станут доступными культурные / развлекательные заведения и общественный транспорт. Протестующие вышли на улицы в количестве не менее 10 тысяч жителей. Лидерство взяла на себя ультраправая организация Forza Nuevo.