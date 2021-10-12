Вечером в понедельник, 11 октября 2021 года, Джаред Лето вместе со своими коллегами из музыкальной группы 30 Seconds to Mars пострадал от слезоточивого газа. Об этом Лето сообщил в своем инстаграме.
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Ухватил акцию протеста в Италии. Насколько я понимаю, речь шла о требованиях по вакцинации / зеленому пропуску. Получил дозу слезоточивого газа и пошел спать. Вот несколько изображений и видео,
– написал артист в своем инстаграме.
Актеру удалось снять кадры, где итальянская полиция пыталась силой оттеснить митингующих с улицы.
Напомним, что вскоре Лето появится на экранах в криминальной драме "Дом Гуччи" вместе с Леди Гагой и Адамом Драйвером от режиссера Ридли Скотта. Премьера фильма в Украине состоится 25 ноября 2021 года. О предыстории фильма, которую важно знать перед премьерой, читайте в материале Кино 24.