Увечері понеділка, 11 жовтня 2021 року, Джаред Лето разом із своїми колегами із музичної групи 30 Seconds to Mars постраждав від сльозогінного газу. Про це Лето повідомив у своєму інстаграмі.

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Вхопив акцію протесту в Італії. Наскільки я розумію, мова йшла про вимоги щодо вакцинації / зеленої перепустки. Отримав дозу сльозогінного газу і пішов спати. Ось кілька зображень і відео,

– написав артист у своєму інстаграмі.

Акторові вдалось відзняти кадри, де італійська поліція намагалась силою відтіснити мітингувальників з вулиці.

Нагадаємо, що незабаром Лето з'явиться на екранах в кримінальній драмі "Дім Ґуччі" разом з Леді Гагою та Адамом Драйвером від режисера Рідлі Скотта. Прем'єра фільму в Україні відбудеться 25 листопада 2021 року. Про передісторію фільму, яку важливо знати перед прем'єрою читайте у матеріалі Кіно 24.

Важливо зазначити, що Італійська влада цього тижня ввела систему так званих "зелених" перепусток, які отримають тільки ті, хто вакцинований двічі. Це означає, що для щеплених італійців стануть доступними культурні / розважальні заклади та громадський транспорт. Протестувальники вийшли на вулиці у кількості щонайменше 10 тисяч жителів. Лідерство взяла на себе ультраправа організація Forza Nuevo.