Увечері понеділка, 11 жовтня 2021 року, Джаред Лето разом із своїми колегами із музичної групи 30 Seconds to Mars постраждав від сльозогінного газу. Про це Лето повідомив у своєму інстаграмі.
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Вхопив акцію протесту в Італії. Наскільки я розумію, мова йшла про вимоги щодо вакцинації / зеленої перепустки. Отримав дозу сльозогінного газу і пішов спати. Ось кілька зображень і відео,
– написав артист у своєму інстаграмі.
Акторові вдалось відзняти кадри, де італійська поліція намагалась силою відтіснити мітингувальників з вулиці.
Нагадаємо, що незабаром Лето з'явиться на екранах в кримінальній драмі "Дім Ґуччі" разом з Леді Гагою та Адамом Драйвером від режисера Рідлі Скотта. Прем'єра фільму в Україні відбудеться 25 листопада 2021 року. Про передісторію фільму, яку важливо знати перед прем'єрою читайте у матеріалі Кіно 24.